Ile Maurice: Plus de Rs 2,3 milliards de projets en préparation

Le développement de l'économie bleue et le renforcement de la production agricole ont figuré parmi les principaux sujets abordés par le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, et le junior minister Fabrice David, lors d'un point de presse tenu hier à Port-Louis. Selon le ministre, plusieurs projets d'investissement dans l'aquaculture, représentant plus de Rs 2,3 milliards, sont actuellement dans le pipeline.

L'économie bleue représente environ 10 % du produit intérieur brut. Arvin Boolell estime que cette contribution pourrait dépasser les 20 % dans les années à venir. Pour soutenir cette progression, le ministère travaille avec l'Economic Development Board (EDB) sur plusieurs dossiers. Parmi eux figure un projet d'aquaculture à Baiedu-Cap, porté par des investisseurs britanniques, pour un montant de Rs 300 millions. Il prévoit l'élevage de plusieurs espèces de poissons, dont le bar (seabass), la daurade (seabream) et le tambour rouge (red drum).

Un autre projet concerne la construction d'une deuxième unité de transformation des produits de la pêche par Albion Fisheries, pour un investissement de plus de Rs 550 millions. Le ministère travaille avec le State Law Office et la Food and Agriculture Organization à la finalisation de ce dossier. Une entreprise espagnole, Viking, a également manifesté son intérêt pour le secteur.

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L'aquaculture des concombres de mer figure aussi parmi les filières envisagées. Le ministre a évoqué les travaux de l'Albion Fisheries Research Centre, menés avec le gouvernement australien, ainsi qu'une initiative d'Island Harvest Inclusive. Cette entreprise envisage d'investir plus d'un milliard de roupies dans l'aquaculture.

En parallèle, le ministère prépare une stratégie pour l'économie bleue couvrant la période 2026-2037. Le document comprend plus de 85 recommandations élaborées à la suite d'ateliers de travail et de consultations avec les acteurs concernés. Il sera d'abord présenté au Conseil des ministres avant d'être soumis à une discussion publique. Arvin Boolell a insisté sur la nécessité de privilégier des projets économiquement viables et capables d'attirer des investissements, tout en tenant compte des contraintes géopolitiques liées à l'exploitation des ressources marines.

La production locale de semences

Sur le volet agricole, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la production locale de semences. Le pays importe actuellement plus de 1 500 tonnes de semences. Pour réduire cette dépendance, il souhaite valoriser les différentes stations expérimentales, notamment celles de Barkly, Curepipe, Plaisance, Richelieu, Bambous, Albion et Nouvelle-Découverte.

Les planteurs pourraient également être associés à cette activité grâce à des formations et à des facilités supplémentaires. La sélection des terrains devra toutefois reposer sur des analyses de sol réalisées par les institutions compétentes, dont le Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) et le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI).

Arvin Boolell a également abordé la baisse de la production d'oignons de la variété oignon toupie dans la région de l'Est. Il souhaite examiner les possibilités de réhabiliter les terres consacrées à cette culture, dont les oignons peuvent se conserver pendant près d'un an.

À Saint-Antoine, la production de semences, qui atteignait auparavant 400 tonnes, est passée à 150 tonnes l'année dernière. Le ministre a indiqué que des facilités, dont une subvention de 75 % sur les semences, pourraient être accordées aux producteurs.

Un consultant pour l'élevage porcin

Concernant les planteurs, le ministre a rappelé les mesures d'accompagnement existantes, dont une aide de Rs 85 000 par arpent, la fourniture de semences et les conseils techniques. Il a également évoqué le recours à l'irrigation au goutte-à-goutte et le renforcement de l'encadrement scientifique des cultures, en particulier la pomme de terre, en collaboration avec le MSIRI, le FAREI et Rose-Belle Sugar Estate.

Pour l'élevage porcin, le Conseil des ministres a donné son aval au recrutement d'un consultant chargé d'examiner les difficultés de la filière. Des séances de travail avec les éleveurs sont prévues afin de mieux cerner les problèmes rencontrés et d'identifier des pistes d'amélioration. Le ministre a, en outre, souligné l'importance du respect des normes sanitaires. Le gouvernement français s'est dit disposé à apporter son soutien à cet exercice.

Par ailleurs, Arvin Boolell a appelé les propriétaires de chiens à assumer leurs responsabilités et à respecter les dispositions légales relatives à la protection animale. Des discussions avec le ministère du Tourisme et les organisations non gouvernementales concernées sont envisagées pour renforcer la coordination des interventions.

Au début de son intervention, le ministre a salué l'élection de Devesh Dukhira à la direction générale de l'International Sugar Organization. Il a mis en avant le travail de lobbying mené conjointement par les ministères de l'Agro-industrie et des Affaires étrangères, ainsi que la collaboration avec l'Union européenne pour soutenir cette candidature.