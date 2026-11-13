Ile Maurice: Le quatrième suspect allègue en cour avoir subi des brutalités policières

Arrêté le 4 novembre dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, alias «Belo», à La Caverne, Vacoas, Asadullah Muhammad Mubin Ramjanally, 21 ans, affirme avoir été victime de brutalités policières dans les locaux de la Major Crime Investigation Team (MCIT), à Port-Louis. Lors de sa comparution devant le tribunal de Curepipe, le jeudi 12 novembre, il a affirmé avoir été contraint de signer une déposition. La cour a émis des directives concernant ses prochains interrogatoires et son escorte policière.

Ce jeune habitant de La Touche Road, Vacoas, est le quatrième suspect arrêté dans cette affaire. Il est provisoirement accusé d'«Aiding and abetting the author in the commission of a crime», soupçonné d'avoir aidé d'autres individus impliqués dans le meurtre.

Assisté de ses avocats, Mes Nabiil Shamtally et Jaaved Fareed, il a déclaré devant le magistrat avoir été frappé parce qu'il refusait de faire une déposition en leur absence : «Mo'nn gagn boukou bate dan biro MCIT Port-Louis, boukou kalot, menas kout poin akoz mo pas ti pe rod donn lanket en labsans mo avoca. Zot inn fors mwa pou sign enn lanket. Mo kapav idanfie zot». Selon lui, certains de ces policiers faisaient partie de son escorte ce jour-là.

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Interrogé par le Police Prosecutor sur la raison de ce signalement tardif, il a expliqué qu'il s'agissait de sa première comparution depuis les faits allégués et qu'il n'avait pas encore pu voir d'avocat.

La cour a ordonné qu'aucune déposition ne soit recueillie en l'absence de ses avocats et que les policiers mis en cause ne fassent plus partie de son escorte. Le suspect compte porter plainte auprès de l'Independent Police Complaints Commission. Selon la défense, sa famille aurait été informée d'une arrestation pour vol, et non pour meurtre.

Pour rappel, Selven Iyempermal, 34 ans, a été mortellement agressé à son domicile dans la soirée du mardi 27 octobre. Selon les premiers éléments de l'enquête, six individus encagoulés, armés notamment de matraques télescopiques, d'un sabre et d'une batte de base-ball, auraient fait irruption chez lui et réclamé de l'argent avant de s'en prendre à lui. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de comptes lié à la drogue.

Trois autres suspects ont été arrêtés : Ridwan Bauluck, Imtiyaz Chaddy et Nicolas Nizam Amodine. Ce dernier, âgé de 41 ans, a été formellement identifié par deux témoins lors d'une parade d'identification, dont il conteste les résultats.