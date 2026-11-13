Ile Maurice: Diabète - Ça concerne aussi les jeunes

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée demain, découvrons cette maladie, ses conséquences et les bons réflexes à adopter pour préserver sa santé.

On entend souvent parler du diabète, mais sait-on vraiment de quoi il s'agit ? Cette maladie chronique apparaît lorsque l'organisme ne produit pas suffisamment d'insuline ou ne parvient pas à utiliser correctement cette hormone. Produite par le pancréas, l'insuline permet au glucose, un sucre provenant notamment des aliments, de pénétrer dans les cellules pour leur fournir de l'énergie. Lorsque ce mécanisme fonctionne mal, le sucre s'accumule dans le sang.

C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Il existe principalement deux formes de diabète. Le diabète de type 1 survient lorsque le système immunitaire attaque les cellules du pancréas responsables de la production d'insuline. Les personnes concernées doivent recevoir de l'insuline pour vivre. Le diabète de type 2, quant à lui, apparaît lorsque l'organisme utilise moins efficacement l'insuline. Plusieurs facteurs peuvent favoriser son développement, notamment les prédispositions familiales, le surpoids et le manque d'activité physique.

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Contrairement à certaines idées reçues, le diabète n'est pas réservé aux adultes. Les enfants et les adolescents peuvent également être touchés. Le diabète de type 1 est d'ailleurs fréquemment diagnostiqué pendant l'enfance ou l'adolescence, même s'il peut apparaître à tout âge. Le diabète de type 2, autrefois principalement observé chez les adultes, concerne aussi les jeunes. La sédentarité, les habitudes alimentaires déséquilibrées, le surpoids et les antécédents familiaux peuvent augmenter les risques.

Certains signes doivent attirer l'attention, tels qu'une soif inhabituelle, des envies fréquentes d'uriner, une fatigue persistante, une vision trouble ou une perte de poids inexpliquée. Ces symptômes nécessitent un avis médical. Dans le cas du diabète de type 1, l'apparition de ces signes peut être rapide. Il ne faut donc pas attendre qu'ils disparaissent spontanément.

Dépister tôt, soigner à temps

Tous les 14 novembre, le monde célèbre la Journée mondiale du diabète. Lancée en 1991 par la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé, elle est devenue une journée officielle des Nations unies en 2006. La date correspond à l'anniversaire de Frederick Banting, l'un des scientifiques ayant contribué à la découverte de l'insuline. L'objectif est de sensibiliser la population, de lutter contre les idées reçues, et de rappeler l'importance de la prévention, du dépistage et de l'accès aux soins. Pour cette année, le thème choisi est Early action on diabetes (Agir tôt contre le diabète). La campagne met l'accent sur le diagnostic précoce et la réduction des risques. Car détecter la maladie rapidement permet de commencer les soins à temps et de limiter les complications.

Les adolescents construisent progressivement leurs habitudes de vie. Leur manière de manger, de bouger et de prendre soin de leur corps peut influencer leur santé à long terme. S'intéresser au diabète, c'est donc apprendre à faire des choix favorables à sa santé et à son bien-être. Il est également important de comprendre qu'une personne diabétique n'est pas responsable de sa maladie. Le diabète de type 1, notamment, ne peut être évité par une alimentation particulière ou la pratique d'un sport. Les jeunes qui en souffrent peuvent néanmoins poursuivre leurs études, pratiquer des activités physiques et réaliser leurs projets grâce à un suivi adapté. Il faut éviter les moqueries et les discriminations envers les diabétiques.

À Maurice, le diabète demeure un important enjeu de santé publique. Toutefois, une évolution encourageante a été enregistrée. Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet Diabetes & Endocrinology révèle qu'entre 2009 et 2021, la prévalence du diabète de type 2 chez les adultes a diminué de manière durable. Selon les données de 2021, 19,9 % des adultes âgés de 25 à 74 ans étaient concernés, contre 23,3 % en 2009. Le prédiabète, qui est une étape dans laquelle le taux de sucre sanguin est supérieur à la normale, sans atteindre le seuil du diabète, a également reculé.

Les chercheurs attribuent ces progrès aux efforts de prévention, aux campagnes de dépistage, aux cliniques mobiles, et aux initiatives encourageant une meilleure alimentation et davantage d'activité physique. Cette expérience montre qu'une mobilisation collective peut contribuer à inverser une tendance préoccupante.

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Les bons réflexes pour protéger sa santé

Même s'il n'existe aucune garantie absolue contre le diabète de type 2, certaines habitudes permettent de réduire les risques. Voici quelques gestes simples à adopter :

Manger varié : privilégier les fruits, les légumes, les légumineuses et les aliments riches en fibres. Limiter les boissons sucrées et les produits très transformés.

Bouger chaque jour : marcher, danser, nager, faire du vélo ou pratiquer un sport. L'important est de ne pas rester assis trop longtemps.

Bien dormir : un sommeil suffisant contribue au bon fonctionnement de l'organisme.

Éviter les excès : apprendre à apprécier les aliments sucrés sans en faire une habitude quotidienne.

Être attentif aux signaux du corps : en présence de symptômes inhabituels, en parler à un adulte et consulter un professionnel de santé.

Enfin, n'oublions pas que prendre soin de sa santé ne signifie pas renoncer à tous les plaisirs. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre. Et si la prévention commence dès le plus jeune âge, elle peut accompagner chacun tout au long de sa vie.