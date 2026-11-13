Ile Maurice: Marc Hein sans langue de bois

Avocat au barreau depuis 1979, ancien député de Curepipe, Marc Hein publie Aventures en droit et en politique. Ni plaidoirie ni règlement de comptes : près d'un demisiècle de vie, vu par un homme qui en a été à la fois témoin et acteur. Le livre, officiellement lancé le 24 novembre, sera en librairie dans quelques jours. Le 30 novembre, l'auteur sera aussi l'invité d'À table avec... au Labourdonnais Waterfront Hotel.

Il y a des livres de juristes qui pèsent leur poids de jurisprudence. Celui-ci se lit autrement. Marc Hein, Senior Counsel et fondateur de Juristconsult Chambers, y raconte une profession plutôt qu'il ne la défend - et, chemin faisant, l'histoire du pays.

Le fil est chronologique, les détours sont permanents. On y suit les grandes affaires d'assises qui ont tenu Maurice en haleine, les batailles de procédure menées jusqu'au Conseil privé, les années où la peine de mort était d'actualité. On y croise aussi un autre aspect de la profession, moins raconté : le rachat d'Illovo, la privatisation partielle de Mauritius Telecom, l'exploration minière à Madagascar, le contentieux autour de l'archipel de Saint-Brandon. Entre deux dossiers, l'homme politique dévoile les coulisses du pouvoir. Élu en 1983, secrétaire général du Parti mauricien social-démocrate à partir de 1985, Marc Hein a connu de près sir Seewoosagur Ramgoolam et sir Gaëtan Duval, dont il restitue les manières et les confidences avec un sens aigu de l'anecdote.

Autre décor, autre registre : Rodrigues, où Marc Hein plaide dès 1982. Il y raconte des scènes dignes d'un vaudeville : un homme poursuivi pour exhibitionnisme, qui affirme avoir une particularité anatomique en forme de tirebouchon, une plaignante incapable de la décrire et un magistrat qui refuse la vérification proposée par l'avocat, ouvrant ainsi la voie à l'acquittement. Ailleurs, un détenu quitte l'audience pour aller boire un verre au bar voisin. Autre épisode cocasse : magistrat, avocat du Parquet et avocat de la défense, réunis sur le bateau des gardes-pêche, surprennent des pêcheurs à la senne et doivent les relâcher. Témoins tous trois, plus personne ne peut juger, poursuivre ni défendre.

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L'auteur ne s'attribue pas que des succès. Il reconnaît des erreurs d'appréciation, des revers... C'est cette franchise, plus que les dossiers eux-mêmes, qui donne au livre sa valeur de témoignage : celui d'un praticien qui a vu des institutions se transformer et qui ne s'interdit pas de dire ce qu'il en pense.

Optimiste pour Maurice, Marc Hein y met une condition : que chacun, dans l'exécutif, le législatif comme le judiciaire, sache où commencent et où s'arrêtent ses droits et devoirs.

À noter que les bénéfices tirés de la vente du livre seront reversés à l'ONG du groupe Tonnelle, qui porte le projet Mam San Baz, créé par le père Souchon il y a 36 ans à Port-Louis.