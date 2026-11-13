Ile Maurice: Cinq suspects en détention

13 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, alias Belo, 34 ans, a connu un nouveau développement. Un quatrième suspect, Mohamad Sayif Udeen Ramjan, un habitant de Plaine-Magnien de 26 ans, a été arrêté mercredi par les limiers de la Major Crime Investigation Team (MCIT). Il n'a toutefois pas encore donné sa version des faits, ayant retenu les services d'un avocat. Il a été placé en cellule au poste de police de Midlands et a comparu devant la justice hier.

Cette arrestation intervient après celles d'Imtiyaz Ahmad Khan Cheddy, de Ridwan Bauluck et de Nicolas Nizam Amodine. Le premier, âgé de 35 ans et habitant Stanley, Rose-Hill, a été arrêté le 30 octobre et fait l'objet d'une accusation provisoire de meurtre. Ridwan Bauluck a, pour sa part, été arrêté le 5 novembre et provisoirement inculpé de perverting the course of justice.

Quant à Nicolas Nizam Amodine, 40 ans, il a été interpellé par les éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit de la division centrale avant d'être formellement arrêté dans le cadre de cette affaire. Il conteste son identification par deux témoins lors d'une parade.

Par ailleurs, Asadullah Ramjanally, un habitant de Vacoas de 21 ans, est également en détention depuis le 4 novembre. Il est accusé d'aiding and abetting the author in commission of crime.

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Les enquêteurs de la MCIT poursuivent leurs investigations afin d'identifier les autres personnes susceptibles d'avoir participé à cette agression mortelle et d'établir le rôle exact de chacun.

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