Ile Maurice: Les avocats de Ravatomanga réclament l'annulation des trois accusations provisoires

La défense de Mamy Ravatomanga entend remettre en question les fondements mêmes des accusations provisoires retenues contre l'homme d'affaires malgache à Maurice. Devant le tribunal de Port-Louis, hier, Meᣵ Khushal Lobine et Amira Peeroo ont demandé l'annulation des trois accusations auxquelles leur client fait face, à savoir deux pour blanchiment d'argent et une pour entente délictueuse.

Cette démarche ouvre un nouveau volet dans la bataille judiciaire engagée autour de l'homme d'affaires. La défense cherche désormais à obtenir la radiation des accusations provisoires, alors que l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) et les procédures qui en découlent continuent de retenir l'attention.

La poursuite devra faire connaître sa position sur cette demande lors de la prochaine audience, fixée au 13 janvier 2027. D'ici là, aucune décision n'a été prise sur la requête de la défense.

L'arrestation de Mamy Ravatomanga, le 24 octobre 2025, a marqué le début d'une importante procédure judiciaire à Maurice. L'homme d'affaires malgache, également connu sous le nom de Maminiaina Ravatomanga, est soupçonné d'être impliqué dans des opérations financières faisant l'objet d'investigations de la FCC.

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La comparution d'hier marque une nouvelle étape dans ce dossier : après les procédures liées à sa détention, c'est désormais la validité des accusations provisoires qui est contestée par ses avocats.