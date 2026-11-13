Ile Maurice: Rue Révérend Lebrun - Une fuite d'eau qui perdure depuis plus d'un an

Une importante fuite d'eau suscite l'exaspération des habitants et des passants de la rue Révérend Lebrun, en face du KFC, à Rose-Hill. Selon des riverains, le problème perdure depuis plus d'un an, malgré plusieurs plaintes adressées à la Central Water Authority (CWA).

L'eau potable s'écoule sur la chaussée sans que la situation ne semble s'améliorer. Une situation d'autant plus incompréhensible pour les habitants qu'elle persiste alors que le pays connaît régulièrement des périodes de sécheresse et des restrictions dans la distribution d'eau.

«Mari kase ek delo net ale. Pa pe vinn ranze mem. Toulezour mo bizin mars lor sa», déplore un habitant, qui dénonce le gaspillage d'eau potable et l'absence d'intervention durable. Cette rue étant particulièrement fréquentée, la fuite constitue également une source de désagrément pour les piétons qui doivent quotidiennement traverser cette chaussée mouillée. Les habitants réclament une intervention urgente de la CWA afin de réparer cette fuite et de mettre un terme à ce gaspillage d'une ressource précieuse.