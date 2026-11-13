Madagascar: Changements climatiques - Le projet régional renforce la protection des populations déplacées

Les populations contraintes de quitter leur lieu de vie à cause des catastrophes climatiques ont besoin d'un accompagnement durable. À Madagascar, le projet régional RE2CLID, lancé officiellement le 12 novembre 2026 à Antananarivo, vise à renforcer la préparation et la gestion des déplacements de population liés aux changements climatiques. L'initiative entend notamment mieux protéger les communautés vulnérables et préserver leurs moyens de subsistance.

Mis en oeuvre par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en collaboration avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), les ministères concernés et leurs partenaires, le projet bénéficie du financement de l'Union européenne. Les régions Diana et Fitovinany ont été retenues pour son déploiement. Le plan de mise en oeuvre a également été approuvé lors de la réunion du comité de pilotage.

Au-delà de la gestion des urgences, l'enjeu est d'anticiper les conséquences des déplacements climatiques. Inondations, cyclones et autres phénomènes extrêmes peuvent priver des familles de leurs logements, de leurs terres et de leurs activités économiques. Le BNGRC assurera notamment la coordination technique et l'organisation des sites d'accueil. L'objectif est de favoriser une prise en charge mieux organisée, tout en permettant aux populations déplacées de retrouver des conditions de vie dignes et stables.