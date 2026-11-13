Madagascar: Grand Rallye du pays - Sprint final entre le trio de tête

Le coup d'envoi du Grand Rallye de Madagascar, dernière manche décisive de la saison, sera donné ce vendredi à Moramanga. Vingt-cinq équipages prendront le départ.

Trois prétendants pour le titre.

C'est parti pour l'ultime combat entre les trois équipages encore en course pour le titre de champion de Madagascar 2026. Le 46e Grand Rallye de Madagascar, comptant pour la cinquième et dernière manche du sommet national organisé par la Fédération du sport automobile de Madagascar, s'étalera de ce vendredi à dimanche à Moramanga. Vingt-cinq concurrents prendront le départ ce vendredi dans la région Mangoro.

Les trois leaders du classement provisoire, tous du club ASACM, après la quatrième manche, vont tout faire pour se hisser sur la plus haute marche et décrocher le titre de champion de Madagascar. À l'issue de la précédente manche, Frédéric Rabekoto, vainqueur du 19e Rallye du Boeny au volant d'une Mitsubishi Yas, occupe la position de leader, accumulant 127 points. Il est talonné par Olivier Ramiandrisoa, sur Mitsubishi Evo X, vainqueur du Rallye Tour de Tana, qui totalise 115 points. Et le sextuple champion national, qui avait dominé les trois premières manches de la saison, Mathieu Andrianjafy, sur une Subaru Impreza (105,5 points), se trouve en troisième position.

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Trois spéciales inaugurales

Treize épreuves spéciales (ES), totalisant 162 km, dont huit tracés différents, figurent au programme de cette deuxième manche disputée en dehors de la capitale, qui est à coefficient 2. Trois spéciales ouvrent le bal ce vendredi, sept pour la deuxième journée du samedi et trois pour dimanche. Le départ de la première voiture à la première ES, Xt Ambodiakatra pylône-Maridaza, longue de 17,4 km, est programmé à 11h 20. La deuxième spéciale, Sarievo Nord-Ambohitrakanga 1 (9,92 km), est prévue à 12h 49 et la dernière spéciale de la première étape, Ambohitrakanga-Xt Analavohitra (22,5 km), à 15h 49.

La course au titre reste également quasi ouverte dans les autres groupes et classes. Dans cette dernière ligne droite du championnat, la maîtrise de la conduite et la puissance des voitures pourraient faire la différence.