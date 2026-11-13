Madagascar: Tennis - Circuit ITF W15 - Tia Ratre signe une première victoire

La jeune Française d'origine malgache Ando Tiantsoa Ratre franchit un nouveau cap. Après une série de performances remarquées sur le circuit junior, elle décroche son premier succès dans un tableau professionnel, au tournoi ITF W15 de Paris.

Mardi 10 novembre, la jeune joueuse de 15 ans a signé sa première victoire sur le circuit professionnel féminin, en dominant la Russe Maria Andrienko, 22 ans et classée aux alentours de la 745e place mondiale, sur le score de deux sets à zéro (6-4, 6-4). Un succès encourageant face à une adversaire plus expérimentée, qui confirme les progrès de la jeune Franco-Malgache.

Cette performance s'inscrit dans la continuité de ses derniers résultats. En septembre, puis en octobre, Tia s'était particulièrement illustrée lors des tournois ITF juniors organisés à Antananarivo. Elle y avait réalisé le doublé en simple et en double.

En simple, elle avait dominé l'Indienne Armani Nalavade en deux sets (6-1, 6-4). Associée à la Malgache Mirindra Fanomezantsoa Razafinirivo, tête de série numéro un, elle avait également remporté le titre en double dames face à la paire Tahira Bagate-Armani Nalavade, sur le même score (6-1, 6-4).

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Une progression constante. La jeune joueuse a ensuite confirmé sa bonne dynamique en France, en atteignant les demi-finales de l'ITF J100 de Balma, disputé du 19 au 24 octobre. Vice-championne de France des 13-14 ans en 2025, elle accumule les résultats et les expériences à un rythme prometteur.

Sa première victoire chez les professionnelles constitue ainsi un nouveau jalon dans son parcours. À Paris, elle a ensuite été opposée à la Lettone Beatrise Zeltina, 19 ans et classée autour de la 398e place mondiale. Une nouvelle confrontation qui lui permet de poursuivre son apprentissage face à des joueuses aguerries du circuit international. Alefa Tia Ratre.