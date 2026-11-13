Madagascar: Rugby à xv - Tilapia Championship - FTA Mandrangobato défie XV Avenir d'Andohatapenaka

Malgré la fin des championnats élite fédérale 1 (Top 12) et fédérale 2 (Top 20), le rugby continue d'animer les terrains. Fruit d'une collaboration entre Malagasy Rugby et Itasy Rugby, le « Tilapia Championship » réunira plusieurs formations ce dimanche au stade Makis Andohatapenaka, avec cinq rencontres au programme tout au long de la journée.

Les hostilités débuteront à 8h 30 avec l'opposition entre CSA Andavampofotra et Zazanavela Andavamamba. À 10 heures, COA Ambanidia donnera la réplique au Racing Club 67 HA. Dans le cadre du Top 20 fédéral 2, XV Avenir Andohatapenaka sera opposé à FTA Mandrangobato à 11h 30. Pensionnaires de cette division, les deux clubs se connaissent bien. Fort de son expérience, XV Avenir tentera de prendre l'ascendant, tandis que FTAM entend défendre ses chances.

À 13 heures, FBM Bemasoandro croisera le fer avec AF Ankazomanga, avant le rendez-vous phare de l'après-midi. À 15 heures, COSM du Sud Anosibe et Seven Andohatapenaka s'affronteront en demi-finale du Tilapia Championship, avec une place en finale en jeu. L'accès au stade sera payant. Les billets seront proposés à 3 000 ariary dans les gradins et à 5 000 ariary en tribune.