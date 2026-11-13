Madagascar: ÉVènement - Quatre Malgaches en lice pour Miss Africa 2026

La couronne de Miss Africa 2026 se jouera à Antananarivo, où dix prétendantes venues de cinq pays et territoires africains se retrouveront le 28 novembre prochain. Parmi elles, quatre candidates porteront les couleurs de Madagascar : Aicha, Franckline, Leoucia et Willina, toutes originaires d'Antananarivo.

La grande finale se tiendra à partir de 19 heures au Centre de conférence international (CCI) d'Ivato. Cette soirée réunira dix participantes aux parcours et aux personnalités différents, autour d'une compétition mettant à l'honneur la beauté, l'élégance et la diversité culturelle africaine.

Avec quatre candidates, le pays hôte constitue la délégation la plus importante de cette édition. La Côte d'Ivoire et Mayotte seront chacune représentées par deux prétendantes, tandis que la Guinée et le Sénégal aligneront une candidate chacun. Cette forte présence malgache offre au pays une occasion de défendre ses couleurs devant le public local.

Au-delà de la quête du titre, cette finale entend également mettre en lumière la diversité des cultures africaines à travers les participantes réunies pour cette édition 2026.