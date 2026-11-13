Madagascar: Patrimoine - Le Hiragasy reprend ses quartiers à Ampefiloha

Après plusieurs mois de tournées, le Hiragasy fait son grand retour sur la scène tananarivienne. Deux formations réputées se retrouveront ce dimanche au Kianja Rochel Rasamimanana, à Ampefiloha.

Le Hiragasy renoue avec son public de la capitale. Après avoir animé les campagnes durant la saison des famadihana (retournements des morts) et des kermesses rurales, cet art séculaire retrouve les amateurs tananariviens. Baptisée « Hiragasy Goavam-be », cette nouvelle affiche se tiendra ce dimanche à partir de 10 heures au Kianja Rochel Rasamimanana, à Ampefiloha.

Pour cette reprise, deux troupes de renom se partageront la scène : Rafaralahy Raymond, originaire d'Ambatoantrano, et Razakason, venue de Fenoarivo. Leur confrontation promet une joute oratoire de haute volée, où chaque formation fera valoir sa signature et son savoir-faire pour captiver l'assistance. La troupe d'Ambatoantrano se démarque par des récits puisés dans le quotidien, traités avec un humour fin qui fait mouche auprès des spectateurs. Face à elle, la formation Razakason de Fenoarivo surfe sur une popularité grandissante ces dernières années, ce qui rehausse d'autant l'enjeu de ce duel scénique.

Sauvegarde

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Au-delà de la compétition entre les deux troupes, l'événement mettra en lumière toute la richesse du Hiragasy. Cet art populaire repose sur une alchimie subtile mêlant chants, musique, danses et kabary (art oratoire), où les réparties ciselées et la gestuelle permettent aux mpiHiragasy de délivrer des messages de société tout en divertissant l'auditoire.

Organisée sous l'égide de la Fédération des mpiHiragasy de Madagascar (FMGM), cette rencontre participe activement à la sauvegarde et au rayonnement de ce patrimoine vivant. Après une longue parenthèse provinciale, ce retour au Kianja d'Ampefiloha offre aux passionnés de la capitale l'occasion de vibrer à nouveau au rythme d'une tradition profondément ancrée dans l'âme malgache.