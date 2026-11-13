Madagascar: Vendredi joli - Plusieurs scènes musicales au programme

13 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Les amateurs de musique auront plusieurs occasions de sortir ce vendredi. Rock fusion, musique alternative, DJ sets et performances live rythmeront la soirée dans différents établissements de la capitale.

La programmation débutera dès 18 heures au Tiers Lieu Mahatazana, où l'artiste Rakoto donnera une représentation. Dès 20 h, le Bar'Haingo accueillera une soirée Boiler Room réunissant trois DJ : RS One, UMC et Tita. Au programme, une immersion dans l'univers underground, entre sessions DJ, sonorités brutes et énergie musicale. Le public est invité à adopter un dress code « Underground chic » ou « Dark Streetwear ».

À partir de 18 h 30, le Sakamanga Ampasamadinika proposera une prestation du Quatuor Squad Musicians, dans le cadre du Zoma Masikita. Les amateurs de rock pourront, quant à eux, retrouver Vain'Af à la Teinturerie dès 20 heures. Originaire de Toliara, dans le sud-ouest de Madagascar, ce quatuor malgache évolue dans le rock fusion. Son nom, qui signifie « Velona Aina Afo» ou « le feu dans les veines », reflète l'identité de cette formation composée de Tantely, Abdillah, Bienvenu et Hery, avec notamment Tantelisoa Tovoarinoro au chant et à la guitare.

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Enfin, le groupe Antara investira la scène du Garage Antsahavola à partir de 20 h 30. Cette formation malgache évolue principalement dans l'indie alternatif, un courant musical qui privilégie les sonorités indépendantes.

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