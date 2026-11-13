Madagascar: Exposition - La Fondation H réunit plusieurs artistes pour ses dix ans

Dix années de création, de rencontres et de découvertes artistiques. Pour marquer cet anniversaire, la Fondation H présente deux nouvelles expositions à Ambatomena. Entre mémoire collective, engagement social, identité culturelle et exploration des matières, les oeuvres invitent à découvrir différentes lectures de la société malgache.

La première exposition, intitulée « Prix Paritana : 10 ans de création contemporaine malgache », est placée sous le commissariat de N'Goné Fall. Elle réunit 21 lauréats et vice-lauréats de ce concours organisé par la Fondation H pour accompagner et promouvoir les artistes malgaches. Les oeuvres, présentées notamment sous forme de séries, s'articulent autour de quatre grandes thématiques : le lien social, la transmission, la fracture et la résistance des femmes. Chaque artiste développe une approche personnelle en lien avec les sujets qui nourrissent sa démarche.

Parmi les créations présentées, Viviane Rakotoarivony présente cinq photographies mettant en lumière la force des femmes à travers le portrait de Madame Justine, mère de six enfants. Malgré les difficultés quotidiennes, celle-ci conserve sa joie de vivre, illustrant l'importance de savourer chaque instant.

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De son côté, Rijasolo expose une série documentaire de 48 photographies en noir et blanc, réalisée entre 2013 et 2021 dans le Sud de Madagascar, notamment à Amboasary-Sud, Betroka et Menabe. Son travail retrace le phénomène des dahalo, les opérations de pacification et les interventions des gendarmes. « J'ai commencé par enquêter avant de suivre un capitaine et un régiment de gendarmerie. J'étais en pleine immersion », explique-t-il. Cette série lui a valu une distinction aux International Press Photo Awards en 2022.

Avec son oeuvre intitulée « Intervalle », l'artiste plasticien Andri Marcel donne une seconde vie aux tongs usagées et à divers matériaux récupérés. À travers ces assemblages, il questionne le fihavanana, la solidarité et les distances qui peuvent s'installer entre les individus. « Les espaces qui nous séparent rappellent aussi les liens que nous devons préserver entre nous », souligne-t-il. Il reconnaît également que le Prix Paritana lui a permis de mieux découvrir son identité artistique.

Racines et mémoire

Pour sa part, Dina Nomena Andriarimanjaka, artiste plasticienne et designer textile, questionne la place des femmes dans le récit de l'insurrection malgache de 1947. Au terme de douze années de recherches et de rencontres avec des historiennes, elle propose une installation immersive mêlant textiles, archives, broderies et silhouettes féminines. Le songosongo, plante épineuse, symbolise la résistance et la protection. « Les femmes étaient là, mais où sont les traces de leur participation et de leur engagement ? Mon travail cherche à leur redonner un espace de présence», explique-t-elle.

La deuxième exposition, « Masoandro amam-bolana» (Du Soleil et de la Lune), est une exposition monographique consacrée à Temandrota, premier lauréat du Prix Paritana. Sous le commissariat de Tamsin Hong et Hobisoa Raininoro, l'exposition rassemble des créations réparties dans quatre salles et retrace les grandes orientations de son parcours artistique, nourri par ses origines du Sud, son vécu dans les territoires antandroy et sa connaissance d'autres régions, notamment le pays zafimaniry.

L'artiste aborde des questions liées à la terre, à la mer, aux déplacements, à la vie communautaire et aux cycles de l'existence. Le titre fait référence au soleil et à la lune, mais aussi aux figures parentales, aux origines et à la transmission entre générations. Ses oeuvres accordent une place importante aux matériaux naturels et recyclés tels que le bois, la sève, les fils électriques, les tongs, les perles, les claviers de téléphone ou encore les fragments de bois de pirogue.

Parmi les pièces exposées, « Hazo manga » évoque la filiation et la continuité de la vie. Au centre de la composition, un élément en bois bleu symbolise les racines familiales et les personnes qui ont contribué à sa construction intellectuelle et spirituelle.