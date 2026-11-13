Madagascar: Ankorondrano - Une femme arrêtée en possession d'héroïne

Une femme interpellée par la police à Ankorondrano Atsinanana, lundi dernier, est soupçonnée d'appartenir à un réseau de trafic de drogues dures. Quatre-vingt-huit sachets de poudre présentée comme de l'héroïne, découverts en sa possession, constituent les principaux éléments à charge.

À l'issue de l'enquête menée par la Police nationale, le dossier a été transmis au parquet avant-hier. Présentée devant le procureur, la suspecte a été placée en détention provisoire à la prison d'Antanimora.

Âgée de 31 ans et ménagère de profession, elle a été arrêtée lors d'une opération menée par les policiers de la Direction régionale de la sécurité publique d'Analamanga, notamment ceux de la brigade chargée de la lutte contre la criminalité économique et les stupéfiants. Elle est soupçonnée de se livrer à la vente de drogues dures, en particulier d'héroïne. Les 88 petits sachets retrouvés sur elle étaient déjà conditionnés et prêts à être écoulés.

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Désormais incarcérée, la suspecte est également soupçonnée d'approvisionner les consommateurs de drogue dans les environs d'Ankorondrano. Ce fokontany est connu pour la présence fréquente de toxicomanes, une situation qui contribue à l'insécurité dans le secteur. Ce n'est pas la première fois qu'un présumé trafiquant y est interpellé dans des circonstances similaires. Des consommateurs et des toxicomanes y ont également fait l'objet d'arrestations.

La Police nationale poursuit ses efforts pour lutter contre la propagation des stupéfiants, particulièrement des drogues dures. La population est invitée à signaler sans hésitation toute activité liée à ce trafic. Les autorités assurent que l'identité des personnes qui fournissent ces renseignements restera confidentielle.