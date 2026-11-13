Madagascar: Route Nationale 6 - Des dispositifs réfléchissants pour sécuriser les charrettes

La région Diana équipe les charrettes de dispositifs réfléchissants pour réduire les accidents sur la RN6 et préserver la chaussée.

Face aux risques d'accidents de circulation sur la RN6, la région Diana lance une campagne de sensibilisation et d'équipement des charrettes en dispositifs réfléchissants. Une centaine de véhicules à traction animale ont bénéficié gratuitement de ces équipements à Anivorano-Nord, dans le district d'Antsiranana-II. L'opération s'accompagne également d'un rappel des règles relatives à la protection de la chaussée.

L'urgence de cette opération s'explique notamment par la fréquence des accidents sur cet axe routier. Un constat révélateur a été fait sur place : avant l'effectivité de ce projet, aucune des charrettes observées ne disposait de catadioptres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les charrettes transportant des marchandises et des personnes circulent pourtant fréquemment de nuit, notamment celles en provenance des localités les plus éloignées, situées vers l'ouest de la commune. Leurs conducteurs sont contraints d'emprunter la route nationale avant de rejoindre le site du marché. Peu visibles, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ces charrettes constituent un véritable danger pour la circulation et sont régulièrement à l'origine d'accidents. Le risque est d'autant plus élevé lorsque les automobilistes, déjà éprouvés par le manque de sommeil, sont victimes de somnolence au volant.

Les propriétaires de charrettes ont favorablement accueilli cette campagne de sensibilisation et ont immédiatement adhéré à l'initiative, en acceptant d'apposer des bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière, ainsi que sur les côtés de la carrosserie de leurs véhicules afin de permettre aux automobilistes de mieux les repérer, particulièrement durant la nuit.

Toutefois, le projet ne s'arrêtera pas à Anivorano. Les actions de sensibilisation et de sécurisation se poursuivront dans d'autres localités. Une délégation composée des responsables civils et militaires de la région, conduite par le directeur de cabinet de la région, Arsène Banoma, s'est rendue à Anivorano, dans le district d'Antsiranana-II, pour marquer le lancement officiel de cette initiative.

Protéger la chaussée

Au-delà de la visibilité nocturne, la campagne a également mis l'accent sur la préservation de la RN6. Les conducteurs de charrettes ont été sensibilisés à l'utilisation de pneus de moto pour recouvrir les roues métalliques, dont le contact direct avec le revêtement goudronné risque d'endommager la chaussée.

Sur ce volet, les efforts de sensibilisation semblent déjà porter leurs fruits à Anivorano-Avaratra. Selon les estimations avancées localement, près de 90 % des charrettes utilisées pour les activités commerciales et les déplacements vers le marché respectent désormais cette règle. Les roues métalliques directement exposées sur la chaussée seraient ainsi devenues rares dans la commune.

Les charrettes venant des localités de l'ouest constituent toutefois une exception. Leurs conducteurs utilisent encore parfois des roues métalliques. Une réglementation prévoit qu'elles doivent s'arrêter à l'entrée de la commune et être équipées d'un revêtement en pneus de moto avant de circuler sur la route nationale. Ce dispositif doit être retiré lorsqu'elles repartent vers l'ouest.

Pour faciliter le respect de cette exigence, des artisans spécialisés dans la fabrication de ces protections sont installés devant l'EPP d'Anivorano. Il faut généralement quatre pneus de moto pour confectionner un revêtement destiné à une charrette.