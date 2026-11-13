Madagascar: Crise au Moyen-orient - Les secteurs économiques du Boeny sur le qui-vive

La crise au Moyen-Orient représente une menace importante pour l'économie malgache. Elle risque notamment d'accentuer les pressions inflationnistes et de perturber les chaînes d'approvisionnement. Même si Madagascar n'est pas directement concerné par ce conflit, ses conséquences pourraient affecter l'économie nationale, y compris les régions, compte tenu notamment de la dépendance du pays aux importations.

Pour atténuer les répercussions de cette crise sur l'économie malgache, des ateliers de consultation sont organisés dans les différentes régions, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration du Plan de réponse socio-économique (SERP).

Dans ce contexte, la région Boeny accueille à son tour un atelier régional consacré à l'anticipation des conséquences socio-économiques de la crise au Moyen-Orient, après celui tenu à Toamasina au mois d'octobre. Les travaux ont débuté mardi à l'hôtel Baobab Tree, à La Corniche, à Mahajanga, et prennent fin ce jour. Des représentants de l'État, notamment des autorités locales, du secteur privé et de la société civile prennent part à cette concertation régionale.

Analyse des effets

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L'objectif est de mobiliser les différents acteurs afin d'anticiper les difficultés et de proposer des mesures adaptées aux réalités économiques et sociales de la région, particulièrement dans le domaine des importations, face aux éventuelles répercussions du conflit.

« L'atelier vise ainsi à analyser les effets potentiels de cette crise sur les différents secteurs socio-économiques, à identifier les vulnérabilités et à définir des mesures de réponse à court terme », a expliqué le représentant du PNUD.

« Il est important d'anticiper les conséquences éventuelles de cette crise, d'identifier les mesures à mettre en oeuvre à l'échelle régionale et d'examiner également les opportunités susceptibles d'en découler. Nous sommes reconnaissants du choix porté sur la région Boeny, retenue pour accueillir cette concertation. Anticiper les risques, renforcer la concertation et préparer des réponses concrètes, c'est autant d'enjeux au coeur de ce rendez-vous régional », a indiqué la secrétaire générale de la région Boeny, mardi.

Parmi les principales conséquences socio-économiques redoutées figurent la flambée des prix de l'énergie et l'aggravation de l'inflation. La hausse des coûts des matières premières et des engrais constitue également une menace pour le secteur agricole.

Les tensions au Moyen-Orient risquent par ailleurs de perturber l'approvisionnement en intrants agricoles essentiels, notamment le soufre et les engrais chimiques. Cette situation pourrait compromettre la productivité agricole locale et aggraver les risques d'insécurité alimentaire à Madagascar, où une grande partie de la population demeure vulnérable.