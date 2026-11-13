Madagascar: Armistice - Mahajanga honore les combattants de la Grande guerre

Chaque année, Mahajanga rend hommage aux soldats ayant participé à la Première Guerre mondiale à l'occasion de la commémoration de l'armistice du 11 novembre. La cérémonie officielle marquant le 108e anniversaire de cet événement s'est tenue mercredi au cimetière de la Corniche.

Les autorités civiles et militaires locales ont pris part à cette commémoration, sous la conduite du chef de la région Boeny, Nasolo Adakalo, du préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, et du consul honoraire de France à Mahajanga, Rafik Kalfane.

« La commémoration du 11 novembre marque l'armistice de la Première Guerre mondiale (1914-1918). Pourquoi commémorer cet événement ? Parce que des combattants de Mahajanga se sont engagés et sont partis en France pour contribuer à l'effort de guerre, notamment au sein de l'artillerie. Beaucoup ne sont jamais revenus. Chaque année, nous leur rendons hommage en mémoire de ceux qui se sont battus pour la paix et la liberté », a expliqué le consul honoraire.

La cérémonie a également été marquée par un hommage aux anciens combattants français installés dans la région Boeny, qui ont contribué à cette page de l'histoire, avant le traditionnel dépôt de gerbes.

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Cette année, le maire de Hochfelden, Philippe Dettling, en mission à Mahajanga, a assisté à cet événement. En 2024, des officiers français du patrouilleur Le Malin étaient présents à la 106e commémoration à Mahajanga.