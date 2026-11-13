Madagascar: Antsiranana- La ville rend hommage aux morts pour la France

La commémoration de la Victoire et de la Paix, célébrée le 11 novembre à Antsiranana, a été placée sous le signe du devoir de mémoire et de la reconnaissance envers tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la France et aux générations du feu. À travers le message des autorités françaises, l'hommage a dépassé le souvenir de la Première Guerre mondiale pour embrasser toutes les générations de combattants, des Poilus de 1914 aux militaires tombés lors des opérations extérieures.

Cent huit ans après la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, le souvenir des soldats tombés pour la France demeure vivant. Dans la capitale du Nord, la célébration de cette journée nationale de commémoration a constitué un moment de recueillement et de reconnaissance envers les hommes et les femmes qui ont payé de leur vie leur engagement au service de la nation française.

Au cimetière militaire de Tanambao, à Antsiranana, la cérémonie a ravivé la mémoire des soldats disparus dans les conflits armés. Le dépôt de gerbes et les hommages officiels, en présence des autorités civiles et militaires franco-malgaches ainsi que des représentants britanniques, ont marqué cette journée du souvenir.

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Le consul honoraire à Antsiranana, Lionel Biancuzi, a saisi cette occasion pour lire le message de Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, et d'Alice Rufo, ministre déléguée, qui rappellent la portée universelle de cette commémoration. « Chaque cérémonie est une promesse tenue à l'éternité », soulignent-elles, insistant sur la nécessité de transmettre aux générations futures le souvenir de ceux qui sont tombés.

Le message revient sur le lourd bilan humain de la Première Guerre mondiale, avec 1,4 million de soldats français morts au combat. Mais il élargit également cet hommage à toutes les générations du feu issues de différentes nationalités. La reconnaissance s'étend également aux militaires tombés dans l'accomplissement de leur devoir au cours de l'année 2026. Cinq noms sont ainsi cités dans le message officiel.