Ile Maurice: Ramgoolam et Macron discutent sécurité et crise de l'eau

Le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a achevé sa mission officielle à Paris, marquée par plusieurs avancées dans la coopération franco-mauricienne. Présent dans la capitale française les 10 et 11 novembre pour le Forum de Paris sur la paix, à l'invitation du président Emmanuel Macron, il a notamment abordé les questions de sécurité, de surveillance maritime et de financement des infrastructures hydriques. Son retour à Maurice est prévu ce samedi 14 novembre.

Le mercredi 11 novembre, Navin Ramgoolam a été reçu au Palais de l'Élysée par Emmanuel Macron pour un entretien bilatéral à huis clos. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations franco-mauriciennes, les enjeux du G20 et le prochain Sommet de la Francophonie, auquel le chef du gouvernement ne pourra pas assister.

La lutte contre le trafic de stupéfiants a occupé une place importante dans les échanges. La France apportera un soutien technique et des formations aux policiers, aux pompiers et aux unités spécialisées dans le démantèlement des réseaux de drogue. La surveillance maritime a également été évoquée, notamment l'utilisation de drones pour détecter les activités illicites dans les eaux territoriales.

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Sur le plan hydrique, des progrès ont été enregistrés concernant la mobilisation d'un financement de la France et de l'Union européenne, à travers l'Agence française de développement (AFD). Le dossier a été examiné avec son directeur général, Christophe Lecourtier. Les financements envisagés restent toutefois soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'AFD, attendue la semaine prochaine.

Le 10 novembre, Navin Ramgoolam a participé au Sommet de l'enfance, organisé sous le thème Children First: A Global Commitment to Child Well-being. Maurice figure parmi les 55 pays signataires de la déclaration Children First, qui prévoit des engagements dans cinq domaines prioritaires d'ici 2045.

Le PM est également intervenu lors d'une session consacrée au traité sur la haute mer. Maurice figure parmi les premiers pays à avoir signé et ratifié cet accord. Il a souligné les opportunités économiques, mais également les responsabilités en matière de souveraineté, de sécurité alimentaire et de protection de la biodiversité.