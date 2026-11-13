Ile Maurice: Jensen Huang quitte la direction de Nvidia

Jensen Huang a quitté jeudi 12 novembre les commandes de Nvidia, dans la foulée d'un scandale sur ses relations extraconjugales, dont l'une avec une femme soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine. Son départ chahute le groupe à Wall Street.

Le conseil d'administration a indiqué dans un communiqué que Jensen Huang quittait ses fonctions de président, directeur général et administrateur, avec effet immédiat. L'entreprise n'a pas précisé les raisons de ce départ. «Le conseil d'administration et l'entreprise remercient Jensen pour sa contribution inestimable à la société et à l'ensemble du secteur», est-il écrit.

La sanction a été immédiate en Bourse : le titre a dégringolé de 13 % à l'ouverture de la Bourse de New York, avant de se reprendre (recul de 5,12 % vers 16 h GMT). Le groupe a vu partir en fumée environ 500 milliards de dollars de capitalisation depuis l'éclatement du scandale, le week-end précédent.

Un intérim assuré par la directrice financière

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La directrice financière, Colette Kress, assurera l'intérim à la direction générale le temps que le conseil d'administration trouve un successeur permanent. Elle a rejoint Nvidia en 2013, après près de 25 ans dans la finance, notamment chez Cisco et Microsoft. «Le conseil d'administration a pleinement confiance en Colette et dans l'équipe dirigeante, et nous nous attendons à ce que les activités de l'entreprise (...) se poursuivent sans interruption», a déclaré le nouveau président, Harvey Jones.

Donald Trump, proche de Jensen Huang, a appelé à désigner Tim Cook, président du conseil d'administration d'Apple, à la tête de Nvidia. «Maintenant que le patron de Nvidia Jensen Huang, qui a fait un boulot fantastique, a démissionné, il n'y a qu'un homme pour prendre sa place - Tim Cook d'Apple. Une légende remplace une légende», a écrit le président américain sur Truth Social.

Âgé de 63 ans, Jensen Huang avait cofondé Nvidia en 1993 et la dirigeait depuis sa création, faisant de l'entreprise le premier concepteur au monde de puces utilisées pour entraîner et faire tourner les modèles d'intelligence artificielle.

Les accusations et la réponse de Pékin

L'Américano-Taïwanais a admis durant le week-end avoir été «infidèle à [sa] femme», se disant prêt à en assumer les conséquences. L'une de ces relations impliquerait Alice Huang, cadre d'entreprise chinoise soupçonnée, selon le renseignement américain, d'espionner pour le compte de Pékin, ce que la Chine dément catégoriquement. Alice Huang et Jensen Huang n'ont aucun lien de parenté.

Jeudi, une porte-parole de la diplomatie chinoise a accusé Washington de se servir de ce «récit inventé» comme prétexte pour imposer un «blocus technologique» à la Chine. Le New York Times a par ailleurs rapporté mercredi une deuxième liaison, avec une subordonnée.

Nvidia publiera ses résultats trimestriels comme prévu le 17 novembre. La décision sur le remplacement de Jensen Huang «reste à prendre, les enquêtes sont toujours en cours et la conférence téléphonique avec les investisseurs sur les résultats [de Nvidia] mardi prochain sera probablement la plus importante de l'histoire de l'entreprise», estime Mark Malek, analyste de Siebert Financial.