Ile Maurice: Laval Plaiche - «Je ne cours pas après les honneurs»

interview

Dans sa jeunesse, il s'entraînait parfois en pleine forêt, à une époque où les arts martiaux étaient encore mal perçus à Rodrigues. Une sélection manquée aux Jeux des îles, des choix difficiles et des années de sacrifices n'ont jamais entamé sa passion. Quarante-quatre ans après ses débuts, le Rodriguais Laval Plaiche peut mesurer le chemin parcouru : huit clubs en activité, quelque 25 ceintures noires formées et une nouvelle génération qui rêve de briller sur la scène internationale.

Mais derrière ce bilan se dessine aussi le parcours d'un homme qui a beaucoup donné, souvent bénévolement, et qui ne cache ni ses déceptions ni ses ambitions. À l'approche des JIOI 2027, le chef instructeur se livre avec franchise sur ses combats, ses convictions et l'avenir de sa discipline sur l'île.

Votre histoire avec les arts martiaux commence par le judo. Quel souvenir gardez-vous de vos premières années ?

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J'avais 12 ans lorsque j'ai découvert le judo, en 1982. J'ai progressé jusqu'à la ceinture marron. En 1985, lors des éliminatoires pour les Jeux des îles, à Maurice, j'ai terminé premier dans ma catégorie des moins de 60 kg. Pourtant, un autre judoka a été sélectionné. Je l'ai vécu comme une profonde injustice et j'ai abandonné cette discipline. Ma passion pour les arts martiaux, elle, ne m'a jamais quitté. À Rodrigues, je pratiquais le karaté, parfois en pleine forêt. À l'époque, notre pratique était mal comprise ; il arrivait même que la police nous chasse de nos lieux d'entraînement. Nous avons continué malgré tout.

Vous vous êtes ensuite investi dans le Wado-Ryu. Comment le taekwondo s'est-il imposé ?

À Maurice, j'ai rejoint un club à Sainte-Croix, puis choisi le Wado-Ryu en 1996 auprès de Keith Rawson. J'ai commencé à enseigner en 2009 et j'ai ensuite obtenu ma ceinture noire de Wado-Ryu. En 2014, j'ai créé un club à Anse-aux-Anglais. Mais dès 1995, Soodeer Bahadoor m'avait fait découvrir le taekwondo. Une visite au club du Grand Maître Mario Hung Wai Wing, à Grande-Rivière, m'a marqué par l'accueil et le partage des connaissances. Il voulait que je développe cette discipline à Rodrigues. Quitter le Wado-Ryu était douloureux : nous avions cinq ceintures noires et plus d'une centaine de pratiquants. J'ai hésité, puis j'ai fait ce choix en 2015, convaincu des perspectives offertes aux jeunes par ce sport olympique.

Le Grand Maître Mario Hung Wai Wing (à g.) remettant un certificat de participation à Laval Plaiche, son fidèle collaborateur dans le développement du taekwondo à Rodrigues. Un témoignage de son engagement continu dans la formation et le perfectionnement technique.

Comment avez-vous construit une structure régionale à partir de cette décision ?

Je me rendais deux fois par mois à Maurice, à mes frais, pour me perfectionner. J'ai obtenu ma ceinture noire de taekwondo en 2016. Puis le programme After School du Mauritius Sports Council m'a permis d'intervenir dans une dizaine d'établissements. J'ai rencontré les parents, encouragé la constitution de comités et aidé à former des entraîneurs. Aujourd'hui, huit clubs sont en activité, auxquels s'ajoutent un club d'élite, un club d'entraîneurs et un comité régional. Nous avons formé environ 25 ceintures noires. Le soutien régulier du Grand Maître Hung a été déterminant. Je suis heureux de voir certains clubs prendre leur autonomie : c'est le signe que le travail peut se poursuivre sans dépendre d'une seule personne.

Quelles difficultés persistent malgré ces résultats ?

Les relations humaines sont parfois plus difficiles à gérer que l'entraînement lui-même. Il faut savoir prendre des décisions pour préserver les valeurs de la discipline, même lorsqu'elles sont douloureuses. Les installations ne répondent pas toujours à nos besoins et je continue à me déplacer presque chaque après-midi, souvent à mes propres frais, pour suivre les clubs. Les familles, elles aussi, font des sacrifices pour acheter les équipements. La pratique est gratuite à Rodrigues et les entraîneurs interviennent bénévolement, mais cette générosité ne règle pas tout. Il faut des moyens durables, une meilleure formation et un accompagnement régulier de ceux qui encadrent les jeunes.

La médaille de bronze de Lucas Meunier aux Jeux des îles 2023 a-t-elle changé le regard porté sur votre travail ?

J'ai eu le privilège d'accompagner Lucas à Madagascar, où il a décroché le bronze en moins de 54 kg. C'était une grande satisfaction et la preuve qu'un athlète rodriguais pouvait réussir à ce niveau. Mais une médaille ne doit pas masquer tout ce qui la rend possible : les années de travail, l'aide des familles, l'engagement des entraîneurs et les déplacements. J'aimerais que nous puissions accompagner les talents sur la durée, plutôt que d'attendre les grandes échéances pour leur donner les moyens de progresser.

Laval Plaiche (à dr.), attentif aux consignes du Grand Maître Mario Hung Wai Wing lors d'une séance d'entraînement à Rodrigues, en juin dernier. À leurs côtés (de g. à dr.), Barlen Marday, Jean Bernard Marlah et Evans Cheun Swee. Une collaboration précieuse pour le responsable du taekwondo rodriguais dans la préparation de ses athlètes aux JIOI 2027.

Deux Rodriguais, Evans Cheun Swee et Jean Bernard Marlah, sont présélectionnés pour les JIOI 2027. Quelle est votre ambition ?

C'est une étape encourageante pour le taekwondo rodriguais. Avec Evans, dont je constate la progression constante, nous voulons viser la médaille d'or. Il est déterminé, accepte les efforts et peut aller loin avec un encadrement adapté. Nous travaillons sa condition physique, la vitesse d'exécution, l'endurance, les esquives, les automatismes et surtout le mental. Il doit apprendre à gérer la pression sans se laisser impressionner. Evans est aussi en Form 5 : ses études restent essentielles. Notre responsabilité est de l'aider à concilier les deux. Quant à la sélection définitive, elle doit encore être officialisée ; nous poursuivons donc la préparation avec sérieux.

Quel rôle joue aujourd'hui le Grand Maître Hung Wai Wing ?

Son expérience est précieuse, pour les athlètes comme pour les entraîneurs. Il sait donner des consignes techniques très précises, mais il accorde aussi beaucoup d'importance à la relation humaine. Lorsqu'il vient à Rodrigues, j'observe son travail et je transmets ensuite ses enseignements aux autres clubs. Le savoir n'a de véritable valeur que lorsqu'il est partagé. Sa présence nous aide à corriger nos lacunes et à élever progressivement notre niveau.

Vous insistez également sur la place des filles dans les clubs. La situation évolue-t-elle ?

Oui, de plus en plus de filles s'intéressent au taekwondo et elles montrent de belles qualités. Certaines familles restent toutefois réticentes à l'idée de voir leur fille pratiquer un art martial. Il faut changer ce regard. Le taekwondo développe le respect, la confiance en soi, la maîtrise des émotions et des compétences d'autodéfense. Je veux voir davantage de filles sur les tatamis, mais aussi, demain, des championnes, des entraîneures et des dirigeantes. Elles ont toute leur place dans notre discipline.

L'inclusion des personnes en situation de handicap vous tient particulièrement à coeur. Pourquoi ?

Parce qu'un handicap ne doit pas empêcher quelqu'un de découvrir ses capacités. Nous voulons donner confiance à ces jeunes, les accueillir et les accompagner dans la durée. Certains ont obtenu leur ceinture noire. Jane Stelly Bégué et Joseph Armanel Espiègle se sont notamment distingués en devenant champions de Maurice de para-taekwondo. Pour moi, leur réussite a une signification particulière : elle montre aux familles et aux jeunes qu'il est possible de progresser et de se fixer des objectifs. Ce sont aussi ces victoires-là qui donnent tout son sens à notre travail.

Quelle mesure concrète demanderiez-vous aujourd'hui aux autorités sportives ?

Un véritable quartier général du taekwondo à Rodrigues. Nous avons des clubs et des entraîneurs, mais il nous manque un centre de référence pour nous entraîner correctement, organiser des stages, réunir les responsables et accueillir des techniciens de Maurice ou d'ailleurs. Il faut aussi soutenir ceux qui enseignent bénévolement. Nous ne pouvons pas demander constamment des résultats sans donner aux entraîneurs les moyens de travailler. Investir dans leur formation et leurs conditions de travail, c'est investir dans les futurs athlètes.

Vous avez parlé du manque de reconnaissance du travail accompli dans l'ombre. Est-ce une blessure ?

Je reconnais le soutien financier des autorités locales et je leur en suis reconnaissant. Mais les années de bénévolat, les sacrifices personnels et le travail quotidien ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Je respecte ceux qui reçoivent des distinctions ; je pense simplement qu'elles doivent correspondre à un engagement réel et durable. Pour ma part, je ne cours pas après les honneurs. Voir un enfant prendre confiance, obtenir une ceinture noire ou gagner une médaille représente déjà une immense récompense. Je continuerai à travailler pour la jeunesse de Rodrigues.

Quel rêve vous reste-t-il à réaliser ?

Voir un jour un taekwondoïste rodriguais sur un podium mondial. Ce serait une immense fierté pour notre île. Mais mon souhait est aussi de former des jeunes responsables, respectueux, capables de résister à la drogue, à l'alcool et à la délinquance. Le taekwondo ne doit pas seulement produire des compétiteurs ; il doit contribuer à faire grandir les personnes. C'est cette conviction qui me donne encore la force de continuer.

L' homme derrière l'entraîneur : Laval Plaiche, transmettre avant tout

Il a connu les entraînements en forêt, les déplacements financés de sa poche et les décisions sportives difficiles à accepter. Laval Plaiche n'a pourtant jamais tourné le dos aux arts martiaux. Depuis ses premiers pas dans le judo, à 12 ans, sa vie s'est construite autour d'une conviction : apprendre, puis permettre à d'autres d'apprendre à leur tour.

Le Rodriguais a aussi pratiqué le karaté, enseigné le Wado-Ryu, puis fait le choix du taekwondo pour ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes de son île. Un changement qui lui a demandé de repartir sur de nouvelles bases, de se former à Maurice et de convaincre des familles parfois réticentes à la pratique des arts martiaux.

Son parcours a également été marqué par de sérieuses difficultés de santé, notamment une tension artérielle très élevée. Une épreuve personnelle qu'il dit avoir surmontée, retrouvant la santé et l'énergie nécessaires pour poursuivre son engagement.

Aux côtés de sa fille Annmaiye, ceinture noire 3e dan, Laval Plaiche peut mesurer le chemin parcouru. Une passion commune pour le taekwondo qui illustre aussi l'importance de la transmission dans son engagement.

Aujourd'hui, ses après-midi restent largement consacrés aux clubs, aux entraîneurs et aux jeunes qu'il accompagne. Sa satisfaction se mesure autant à la confiance acquise par un enfant qu'à une victoire en compétition. La transmission se poursuit jusque dans sa propre famille, puisque sa fille, Annmaiye Plaiche, est ceinture noire 3e dan.

Derrière l'entraîneur exigeant se dessine un homme profondément attaché à Rodrigues et à sa jeunesse. Il rêve de voir un jour un taekwondoïste de l'île monter sur un podium mondial, mais souhaite surtout former des jeunes respectueux, responsables et capables de construire leur avenir. Une ambition qui donne tout son sens à ses décennies d'engagement.