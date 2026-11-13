Afrique: Pourquoi le continent a besoin de (plusieurs) Tidjane Thiam

Voici quelqu'un qui a dirigé certaines des plus grandes institutions financières du monde, conseillé des gouvernements et fréquenté les centres où se décide une partie du capi tal mondial. À 63 ans, il publie un livre pour expliquer comment son continent pourrait mieux préparer son avenir. Mais dans son propre pays, la Côte d'Ivoire, son retour en politique se heurte précisément à ce que son livre dénonce en creux : le poids des appareils, des intérêts établis et d'un statu quo rarement pressé de se réformer.

Par-delà l'Afrique et le monde : Casser des barrières, construire des ponts, paru il y a quelques semaines, n'est pas un manifeste révolutionnaire. C'est, en réalité, quelque chose de plus dérangeant pour les habitudes politiques africaines : un plaidoyer pour le capital, la compétence, l'épargne et la plani fication à long terme.

Le diagnostic de Thiam tient en une idée simple : l'Afrique n'est pas pauvre parce qu'elle manque de ressources ou de talents ; elle peine parce qu'elle transforme insuffi samment ses richesses en capital durable. C'est là que son discours tranche avec une certaine rhétorique africaine, prompte à dénoncer les injustices de l'ordre mondial, le colonialisme ou les puissances étrangères.

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Thiam ne nie ni l'histoire ni les rapports de force. Mais il refuse le confort du victimisme. «Le destin de l'Afrique se détermine chaque jour par les actions des Africains», affirme t-il en substance. Une phrase qui devrait être affichée dans bien des ministères. Son idée la plus provocatrice est peut-être aussi la plus saine : une économie ne peut prospérer lorsque la principale voie vers la richesse passe par l'État. Durant sa campagne en Côte d'Ivoire, Thiam avait résumé son ambi tion par une formule brutale : assez de «fonctionnaires milliardaires», place aux «entrepreneurs milliardaires».

La distinction est fondamentale. Un pays ne s'enrichit pas parce que quelques-uns de ses serviteurs publics accumulent des fortunes. Il s'enrichit lorsque des entreprises créent des produits, des emplois, des technologies et des marchés. Le rôle de l'État est de fournir les règles, les infrastructures et la confiance nécessaires à cette création de richesse, non de devenir son principal distributeur.

Maurice aurait tort de considérer cette réflexion comme exclusivement africaine. L'île possède des institutions plus solides que nombre de ses voisins et une économie plus diversifiée. Mais elle connaît, elle aussi, la tentation d'un modèle où l'État demeure le grand organisateur, investisseur et parfois employeur de dernier ressort.

Le prochain stade de son développement exigera davantage de capital privé patient et moins de dépendance aux décisions budgé taires annuelles. Sur ce point, Thiam touche à une faiblesse récurrente de nombreuses économies africaines : elles disposent d'épargne, mais peinent à la transformer en investissements de long terme. Son expérience à la tête de Prudential nourrit cette convic tion.

Les petites sommes épargnées par des millions de ménages peuvent devenir, lors qu'elles sont regroupées par des compagnies d'assurance, des fonds de pension ou d'autres investisseurs institutionnels, des milliards disponibles pour financer des infrastructures et des entreprises. L'Afrique, explique-t-il, ne doit pas attendre que tout son capital arrive de Londres, Beijing ou Washington.

La même logique vaut pour les ressources naturelles. Une rente est tempo raire ; un actif bien investi peut produire des revenus pendant des générations. D'où son plaidoyer pour des fonds souverains et pour une présence africaine plus ambitieuse dans les chaînes de valeur. Produire du cacao tout en laissant d'autres fabriquer et vendre le chocolat est une forme moderne de dépen dance économique. Posséder une partie des entreprises qui transforment, distribuent et commercialisent la matière première, c'est commencer à peser sur son propre destin.

Cette vision suppose cependant une denrée rare : le temps. Thiam pense comme un financier, mais aussi comme un planificateur. L'éducation d'une jeune fille aujourd'hui peut modifier la démographie et la prospérité d'un pays pendant plusieurs décennies. Former des ingénieurs ne produit pas un miracle électoral immédiat. Constituer une épargne nationale demande de la patience. Un fonds souverain digne de ce nom se construit sur une généra tion. C'est peut-être là que son livre rencontre son principal adversaire : la politique du court terme.

Les dirigeants doivent être réélus avant que leurs réformes portent leurs fruits. Les bureaucraties préfèrent souvent administrer l'existant plutôt que risquer de le transformer. Et les élites établies ont rarement intérêt à voir émerger une nouvelle génération d'entrepre neurs indépendants.

Thiam n'offre donc pas une recette magique pour «sauver l'Afrique». Son livre propose quelque chose de plus exigeant : remplacer la dépendance par la responsabilité, la rente par l'investissement et le slogan par le bilan.

Pour Maurice comme pour le reste du continent, la question mérite d'être posée. Dans un monde où le capital, la technologie et les chaînes de valeur déterminent de plus en plus la puissance, peut-on encore se contenter de gérer la croissance ? Le siècle de l'Afrique ne viendra pas parce que les démographes l'ont annoncé. Il devra être financé, éduqué, entrepris et, surtout, construit.