Ile Maurice: TVS Motor renforce sa présence au pays avec Le Warehouse et 361

TVS Motor ouvre un nouveau chapitre à Maurice. Le constructeur indien de deux-roues a officialisé ce jeudi 12 novembre, à Tribeca Mall, un nouveau partenariat de distribution avec Le Warehouse, qui agira comme distributeur officiel, tandis que 361 assurera la revente de ses modèles sur le marché local.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, de Pradeep Chaurasiya, Head of Africa Business de TVS Motor, de Ranjan Kumar Singh, First Secretary de la Haute-Commission de l'Inde, et de Marvin Murthen, Chief Marketing Officer de Le Warehouse.

Présente à Maurice depuis plus de dix ans, la marque entend s'appuyer sur ce nouveau partenariat pour renforcer sa visibilité et élargir sa clientèle. «Notre ambition est de faire de TVS une marque que davantage de Mauriciens prennent en considération lorsqu'ils choisissent un deux-roues», a expliqué Marvin Murthen. Il mise notamment sur le réseau commercial et les canaux numériques de 361 pour rapprocher la marque des consommateurs.

Cette nouvelle étape s'accompagne de la présentation d'une gamme élargie de motos et de scooters. Parmi les modèles dévoilés figurent la TVS Ronin 225 cc, la NTORQ 125, la Jupiter 125, la Raider 125 ainsi que l'Apache 160.

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Une gamme destinée à différents profils d'utilisateurs, des personnes effectuant des déplacements quotidiens aux amateurs de motos plus sportives. Pour Pradeep Chaurasiya, Maurice demeure un marché important pour le constructeur. Il souligne que cette collaboration permettra de combiner l'expertise industrielle internationale de TVS Motor à la connaissance du marché local de ses nouveaux partenaires.

Dans un contexte marqué par les embouteillages et les contraintes de déplacement, les deux-roues sont également présentés comme une alternative pour certains trajets. Le partenariat prévoit par ailleurs de mettre l'accent sur l'accompagnement des clients, la disponibilité des pièces détachées et le service après-vente.