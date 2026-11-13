Afrique: Beach handball - Les sélections sénégalaises célèbrent leurs médailles de bronze des JOJ 2026

Saly — Les sélections nationales masculine et féminine de beach handball du Sénégal ont célébré, vendredi à Saly, leurs médailles de bronze obtenues aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dans une ambiance festive et conviviale marquée par l'esprit d'équipe.

Joueurs, joueuses, entraîneurs, parents, amis et camarades de classe se sont retrouvés dans une même effervescence, au milieu des accolades et des rires traduisant toute la satisfaction d'avoir porté haut les couleurs de son pays. Au milieu de cette joyeuse agitation, difficile parfois de poursuivre une interview sans être interrompu par un coéquipier ou un entraîneur venu pour chambrer et plaisanter, histoire de faire définiivement relâcher la pression de la compétition. Les équipes nationales masculine et féminine de beach handball viennent de décrocher chacune une médaille de bronze et savourent pleinement leur récompense.

Dans cette ambiance de fête et de légèreté, les souvenirs de la veille ne sont pourtant jamais bien loin. Les défaites en demi-finale ont laissé des traces, mais elles ont aussi nourri une envie de rebondir. Pour les garçons comme pour les filles, il fallait terminer la compétition sur une bonne note et offrir une médaille au Sénégal. "Nous voulions absolument gagner cette médaille", confirme Abdourahmane Diop, membre de l'équipe masculine.

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Le joueur de Dakar Sacré-Coeur revient sur la motivation particulière qui animait le groupe après sa déconvenue de la veille. "La défaite d'hier nous a beaucoup marqués et nous voulions aujourd'hui prendre notre revanche sur la compétition. Nous nous sommes donné tous les moyens pour y arriver", explique-t-il. Du côté des Lionnes, Oumou Diop affiche elle aussi un large sourire. La joueuse de Renaissance de Tivaouane tient d'abord à rendre hommage au public, dont les encouragements ont accompagné l'équipe dans les moments difficiles.

"Je suis très contente de cette médaille. Le public nous a beaucoup aidées à y parvenir. Il a été extraordinaire", confie-t-elle, avant de revenir sur une rencontre qui n'a pas été de tout repos.

La défaite contre l'Espagne en demi-finale, estime-t-elle, a permis au groupe de tirer les enseignements nécessaires. "Le match a été difficile, mais nous avons réussi à revenir dans la partie. La défaite d'hier nous a servi de leçon pour éviter les erreurs qui nous ont coûté la victoire contre l'Espagne", souligne-t-elle.

Loin de se laisser impressionner par les adversaires rencontrés, la joueuse retient surtout la capacité des Sénégalaises à rivaliser avec les meilleures formations. "Nous avons joué contre des champions du monde et de grandes équipes et nous avons réussi à leur tenir tête. Personne ne nous attendait à ce stade de la compétition, mais nous, nous y croyions", affirme-t-elle avec satisfaction.

Cette confiance, Latdara Ndoye la partage pleinement. À seulement 17 ans, la joueuse de Dakar Sacré-Coeur Handball Club savoure cette première grande consécration collective. "Nous y croyions toutes et nous voulions au moins cette médaille. J'ai apporté toute mon aide à mon équipe", dit-elle, évoquant les longues semaines passées en regroupement pour préparer la compétition.

Chez les hommes aussi, l'heure est à la satisfaction, même si les ambitions initiales allaient bien au-delà du bronze. Mamadou Sonko, gardien de but et sociétaire de Keur Ayib Handball Club, insiste sur la volonté du groupe de montrer le potentiel de cette équipe.

"Nous avons montré notre détermination pour nous imposer aujourd'hui et faire découvrir au peuple notre potentiel. Cette équipe a un grand avenir devant elle. Nous voulions cette médaille pour notre peuple", déclare le jeune joueur, auteur d'un match incroyable avec plusieurs arrêts décisifs.

Le portier sénégalais revient également sur les moments de tension ayant marqué la rencontre, lorsque son équipe a dû puiser dans ses ressources pour revenir dans le match. "Il fallait se racheter. Lorsque le match est devenu difficile, nous avons su nous calmer pour revenir dans la partie. Je suis très fier de ma prestation dans les buts", confie-t-il.

Son enthousiasme contraste presque avec les difficultés évoquées au sujet de la préparation. Faute de championnat régulier, l'équipe a dû s'appuyer sur des séries de regroupements pour se mettre en condition. Élève en classe de seconde au lycée technique de Rufisque, Mamadou Sonko assure que malgré tout, le groupe nourrissait de grandes ambitions. "Nous avons cru en nous et nous voulions plus que le bronze", ajoute-t-il.

La capitaine des Lionnes, Bineta Ba, sociétaire de Malika Handball, partage cette satisfaction, malgré la pointe de regret qui demeure. La demi-finale contre l'Espagne reste en travers de la gorge. "Nous étions très déterminées à gagner aujourd'hui. Hier, nous avions de quoi nous imposer contre l'Espagne, mais malheureusement, nous avons raté l'occasion d'aller chercher l'or", lance-t-elle. Malgré tout, les regrets ne prennent jamais longtemps le dessus sur la joie. Les conversations et les sourires reprennent, les joueurs se mêlant aux joueuses pour savourer leurs victoires.

Les entraîneurs, visiblement heureux du parcours de leurs protégés, prennent eux aussi part à cette communion. Les médailles en poche, les deux équipes se retrouvent finalement pour une grande photo de famille. Un dernier moment de partage pour immortaliser ces moments historiques. Le Sénégal termine la compétition le tournoi de beach handball des JOJ 2026 avec deux médailles en bronze et deux équipes à l'avenir prometteur.