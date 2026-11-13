Afrique: Dakar 2026 - Les Lionnes du beach handball décrochent le bronze au bout du suspens

13 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly (Mbour) — L'équipe nationale féminine du Sénégal de beach handball a remporté, la médaille de bronze du tournoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en s'imposant face à la France par deux sets à un, vendredi, à Saly, au terme d'une rencontre particulièrement disputée.

Malgré l'heure matinale, un public nombreux a fait le déplacement pour soutenir les Lionnes, poussant les joueuses sénégalaises vers la victoire. Portées par les encouragements des supporters, les Sénégalaises ont entamé la rencontre avec détermination. La gardienne Fatimata Boucar Sow s'est particulièrement illustrée dans la première manche, avec plusieurs arrêts spectaculaires, contribuant à la domination sénégalaise.

Le Sénégal a ainsi remporté le premier set sur le score de 23 à 16. Dans la deuxième manche, les Françaises sont revenues avec davantage de détermination, donnant lieu à un duel âprement disputé. Les deux formations se sont livrées une bataille sans concession. Malgré leur résistance, les Sénégalaises ont progressivement perdu leur avantage, se retrouvant menées de cinq points à quelques secondes de la fin du set.

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La gardienne française s'est également montrée décisive dans cette manche, permettant à son équipe de revenir à hauteur du Sénégal. La France a finalement remporté le deuxième set, remettant les deux équipes à égalité (1-1). La troisième manche s'est alors jouée au shoot-out, une séance de duels entre joueuses et gardiennes destinée à départager les deux équipes après le partage des deux premiers sets.

À l'issue de cette épreuve, le Sénégal a réussi à faire la différence et à s'adjuger la victoire, synonyme de médaille de bronze. C'est la deuxième fois dans le tournoi que le Sénégal domine la France. Les Lionnes les avaient déjà battues en match de poule.

Au coup de sifflet final, l'émotion était vive chez les joueuses sénégalaises, dont certaines ont fondu en larmes, visiblement submergées par la joie et le soulagement après cette victoire obtenue au bout du suspense. Cette médaille de bronze vient ainsi récompenser les efforts des Lionnes, soutenues tout au long de la rencontre par un public venu nombreux à Saly.

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