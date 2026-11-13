Afrique: JOJ Dakar 2026 - Cinq titres en jeu ce vendredi avant la cérémonie de clôture

Dakar — Cinq titres seront décernés vendredi à l'occasion de la dernière journée des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui va coïncider avec les finales du beach handball (hommes et femmes), les épreuves de breaking et la cérémonie de clôture prévue à Diamniadio.

Les regards seront particulièrement tournés vers Saly, où se disputeront les matchs pour les médailles en beach handball. Le Sénégal sera représenté dans les deux compétitions, avec l'ambition de décrocher les bronzes et terminer ces Jeux sur une bonne note devant son public.

Chez les dames, le match pour la médaille de bronze est programmé à 9h30. La finale pour l'or se jouera à 11h30. Dans le tournoi masculin, la rencontre pour le bronze est prévue à 10h30, avant la finale pour le titre olympique, à 12h30, qui constituera la dernière épreuve pour l'attribution d'une médaille de ces JOJ.

"C'est tout ce dont nous rêvons depuis trois ans. Nous nous battons pour ça jusqu'à aujourd'hui et nous croyons que nous pouvons obtenir des résultats qui feront la fierté de nos proches et de notre pays", a déclaré le capitaine de l'équipe masculine sénégalaise, Abdourahmane Diop, cité par Olympics.com.

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En escrime, les épreuves du sabre individuel masculin débuteront à 9h au Dakar Exhibition Center, avec les phases de poules. Le Sénégalais Djibril Guèye, représentant du pays hôte, évoluera dans la poule 1, où il sera opposé au Turc Candeniz Berrak. La finale est prévue à 12h20.

Le programme comprend également les finales du breaking au Complexe Tour de l'OEuf au Point E, un quartier de Dakar. Les quarts de finale des B-girls débuteront à 10h, avant la finale pour la médaille d'or programmée à 11h49. L'épreuve masculine des B-boys suivra à 11h57.

La cérémonie officielle de clôture des JOJ Dakar 2026 se tiendra à partir de 18h au Village olympique de la jeunesse, à Diamniadio. Elle sera principalement consacrée au protocole olympique et réservée aux athlètes ainsi qu'aux délégations accréditées. Un concert de clôture ouvert au public est également prévu à Saly à partir de 20h.

L'extinction de la vasque olympique marquera officiellement la fin de cette édition historique des Jeux olympiques de la jeunesse, organisée pour la première fois sur le continent africain.