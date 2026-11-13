Afrique: Dakar 2026 - Le coach-adjoint des Lions salue les sacrifices des joueurs après le bronze en beach handball

13 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly (Mbour) — Le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale masculine de beach handball, Ousmane Noreyni Dramé, a salué vendredi les sacrifices consentis par ses joueurs pour décrocher la médaille de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, estimant que cette distinction récompense plusieurs mois de préparation et les investissements consentis par l'État.

"Ce n'est pas facile, mais nous avons mis deux médailles dans le sac du Sénégal, et je pense que le classement général des médailles va bouger", a-t-il déclaré, avant d'exprimer sa satisfaction après cette performance de ses poulains.

Même avec ces deux médailles en bronze, le Sénégal reste cantonné, pour le moment, à la sixième place, avec douze médailles, 5 en or et 7 en bronze.

Très ému, le technicien a insisté sur l'engagement des joueurs durant la préparation. "Je pleure parce que ces gamins-là, en trois ou quatre mois, ne m'ont vu faire cela que deux fois. C'est le sacrifice et ce sont pour des moments comme ceux-là", a-t-il confié.

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Revenant sur le déroulement du match pour la médaille de bronze, Ousmane Noreyni Dramé a reconnu que ses joueurs avaient connu des difficultés après un premier set bien maîtrisé. "Nous avons réalisé un très grand premier set. Au deuxième, nous avons souffert, et c'est logique", a-t-il dit, précisant que le staff technique avait demandé aux joueurs de se préparer mentalement aux shoot-outs. Il s'est félicité de leur efficacité lors de cette séance.

"Le joueur que tout le monde pensait voir rater, alors qu'il est notre meilleur tireur et qu'il avait raté hier (jeudi en demi-finale), c'est justement à lui que nous avons redonné la responsabilité [de tirer en premier]. Parce que nous, nous connaissions ses capacités. Il a marqué, et les autres ont suivi", a-t-il expliqué.

Rappelant que la sélection masculine est double championne d'Afrique, Ousmane Noreyni Dramé estime que cette nouvelle distinction représente une fierté pour le handball sénégalais et justifie les investissements consentis par les pouvoirs publics. "L'État pourra se dire que l'argent investi sur ces gamins-là n'a pas été jeté par la fenêtre", a-t-il relevé.

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