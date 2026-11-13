Sénégal: Latmingué - Un réseau regroupe plus d'un millier de jeunes filles pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin

Latmingué — Plus de 1 000 jeunes filles entrepreneures de la commune de Latmingué, dans le département de Kaolack (centre), ont été fédérées au sein du Réseau des jeunes filles entrepreneures de Latmingué (REJEFE), lancé vendredi, dans le but de renforcer leur autonomisation économique à travers la formation, l'accompagnement technique et l'accès au financement.

"Nous sommes prêtes, nous sommes organisées et nous ne demandons qu'à être accompagnées pour aller plus loin", a déclaré la présidente du REJEFE, Aminata Mbodj, lors de la cérémonie de lancement du réseau. Cette organisation regroupe des jeunes filles évoluant dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'embouche, la transformation des produits locaux, le commerce, l'artisanat et les services.

Elle ambitionne de constituer un cadre de solidarité, de partage d'expériences et de promotion de l'entrepreneuriat féminin en milieu rural. Aminata Mbodj a plaidé pour un accompagnement technique et financier des membres du réseau, ainsi que pour la mise en place de conventions avec les différentes structures d'appui à l'entrepreneuriat.

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La présidente du REJEFE a également lancé un appel à ses soeurs, pour qu'elles privilégient l'entrepreneuriat local à l'émigration clandestine, qu'elle a présentée comme une voie porteuse de risques et de drames pour les familles. Prenant la parole, le maire de Latmingué, Macoumba Diouf, a souligné la pertinence de cette initiative ciblant une frange importante de la population, dans un contexte où la jeunesse constitue une composante majeure de la démographie sénégalaise.

Les financements déjà mobilisés au profit des groupements féminins de la commune dépassent 51 millions de francs CFA, avec une enveloppe supplémentaire de 35 millions de francs CFA attendue, portant le total espéré à près de 90 millions de francs CFA d'ici à la fin de l'année.

Selon l'édile, cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre des projets prioritaires du schéma communal d'aménagement et de développement territorial de Latmingué, dont l'ambition est de construire une commune résiliente à travers l'amélioration des conditions de vie des populations et la valorisation du potentiel économique local.

Le maire a insisté sur la nécessité de consolider les acquis à travers une bonne gestion des financements reçus, afin de permettre à d'autres jeunes filles de bénéficier des opportunités d'accompagnement.

Représentant le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Babacar Ndao, a invité les membres du réseau à s'organiser durablement, à investir dans le développement de leurs compétences et à faire de la solidarité un levier de performance économique.

M. Ndao, conseiller technique du ministre de la Microfinance, a notamment insisté sur la maîtrise des techniques de production, de la gestion financière, du marketing et de l'accès aux marchés, considérés comme des facteurs essentiels à la viabilité des entreprises. Il a réaffirmé la disponibilité du ministère à examiner, avec les acteurs concernés, les possibilités d'accompagnement technique du réseau dans le cadre des dispositifs existants.