Sénégal: Le Khalife général des khadres attendu dans la région de Diourbel, du 7 au 15 décembre

Diourbel — Le khalife général des khadres est attendu dans la région de Diourbel (centre), du 7 au 15 décembre prochain, dans le cadre de sa tournée annuelle au Sénégal, a annoncé, vendredi, son représentant, Cheikh Mouhamadou Bira Tall Niang, à l'issue d'un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de ce séjour.

Cheikh Sidibouya Ould Cheikh Hadrame Ould Cheikh Bounene Ould Cheikhna Cheikh Saadbouh va entamer son séjour par Ndangalma, le 7 décembre, avant de se rendre à Bambey, Diourbel, Tiandigé, Digane, Gossas et Kaye-boubé, dans le département de Mbacké.

Selon Cheikh Mouhamadou Bira Tall Niang, par ailleurs président de la Fédération des dahiraas khadres de Diourbel, cette visite sera marquée par des "ziarra" et des rencontres avec les talibés. Il s'est félicité des engagements pris et a remercié le gouverneur ainsi que les services concernés pour leur disponibilité.

Présidant la rencontre, l'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop, a fait état des engagements pris par les services régionaux dans les domaines de la salubrité, de la logistique, de la sécurité, de l'énergie, de l'hydraulique et de la santé pour assurer le bon déroulement du séjour.

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Il a salué la mobilisation des chefs de service et des autorités administratives.