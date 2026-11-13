Afrique: Mamadou Diagna Ndiaye invite les Sénégalais à se réunir autour de l'essentiel pour relever d'autres défis

Dakar — Le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, a invité les Sénégalais à se réunir autour de l'essentiel pour relever d'autres défis comme ils l'ont prouvé à l'occasion des olympiades qui s'achèvent ce vendredi.

"On a prouvé que quand on se réunit sur l'essentiel, on peut y arriver. Il faut qu'on se réunisse sur l'essentiel. Ce pays est un grand pays", a-t-il dit lors de la cérémonie de remises de décorations à des personnalités sénégalaises pour leur contribution à la réussite des JOJ 2026.

Se félicitant de la bonne organisation des JOJ, Mamadou Diagna Ndiaye a indiqué que plusieurs pays africains ont salué la méthodologie du COJOJ qu'il a qualifiée de "modèle". "C'était une vraie équipe. Une vraie équipe", a-t-il insisté, soulignant que des relations de familles se sont créés au sein du COJOJ.

Il a annoncé que des fédérations internationales, séduites par la capacité d'organisation du pays, de l'aéroport jusqu'aux hôtels, veulent organiser des compétitions à Dakar.