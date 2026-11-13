Sénégal: L'héritage des JOJ 2026, le prochain défi de l'Etat (PM)

13 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La préservation de l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 est "le prochain défi" que l'Etat du Sénégal est appelé à relever, a déclaré, vendredi, à Dakar, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô.

"L'héritage des JOJ est le prochain défi de l'Etat", a-t-il dit, lors d'une cérémonie de remerciements organisée par le Comité international olympique (CIO) à l'intention de plusieurs personnalités pour leur apport à la bonne réussite des JOJ 2026. "Le Sénégal a relevé le défi [de l'organisation des JOJ 2026]. L'Afrique est fière de cette performance. Nous espérons que ça va ouvrir d'autres opportunités pour d'autres pays africains", a indiqué Ahmadou Al Aminou Lô.

Le chef du gouvernement sénégalais a remercié le COJOJ, comité d'organisation des JOJ 2026, les athlètes et leurs familles, ainsi que les partenaires des jeux pour la bonne réussite des olympiades de Dakar 2026. L'édition 2026 des Jeux olympiques de la jeunesse sera clôturée vendredi dans la soirée, après deux semaines de compétitions à Dakar, Diamniadio et Saly.

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