Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le bronze du pays, une médaille "qui vaut de l'or"

Dakar — La coach de l'équipe nationale féminine de beach handball du Sénégal, Valérie Nicolas a salué la "résilience et la force mentale" de ses joueuses, après leur médaille de bronze remportée au tournoi de beach handball des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, vendredi, à Saly, estimant que cette distinction "vaut de l'or".

"Se relever d'une défaite comme celle d'hier n'était pas simple. Les filles étaient effondrées après avoir livré un match magnifique. Elles auraient pu être en finale, mais nous avons fait un gros travail mental pour les aider à se remobiliser et à gérer leurs émotions", a-t-elle déclaré à l'issue de la rencontre.

Les Sénégalaise ont perdu, jeudi à Saly, leur match de demi-finales contre l'Espagne par 2 sers à 1. Selon la technicienne française, l'essentiel de la préparation de cette rencontre a porté sur le volet psychologique, en complément du travail tactique effectué en perspective de leur match face à la France. "Elles jouent avec un ballon, elles donnent tout sur le terrain, mais il faut aussi qu'elles apprennent à gérer leurs émotions. Nous avons beaucoup travaillé sur cet aspect et elles ont réussi à le faire", a insisté la championne du monde 2003 avec la France.

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La médaille de bronze remportée par les Lionnes représente, à ses yeux, "une récompense majeure pour le travail accompli par les joueuses durant les deux dernières années". "Le bronze, pour moi, ça vaut de l'or. Cette médaille symbolise tout le travail qu'elles ont réalisé depuis deux ans, tous les efforts et les sacrifices consentis. La préparation a été difficile, avec des entraînements très exigeants, mais elles ont toujours été présentes et ont tout donné", a-t-elle souligné.

Évoquant la fin de sa mission auprès de la sélection, Valérie Nicolas indique qu'elle restait disposée à accompagner le beach handball féminin sénégalais, si l'instance fédérale en exprimait le besoin.

La double médaillée de bronze aux championnats d'Europe 2001 et 2006 a toutefois précisé que les entraîneurs sénégalais devraient désormais prendre le relais, tout en se disant prête à apporter son expérience et son soutien ponctuel, dans un rôle plus en retrait.

"S'il y a besoin d'aide, ce sera avec plaisir. Mais c'est à la Fédération de gérer cette question", a soutenu la Française plusieurs fois championne de son pays.