Afrique: Le CIO décore plusieurs personnalités sénégalaises pour la bonne réussite des JOJ 2026

Dakar — Le Comité international olympique (CIO) a procédé, vendredi, à la décoration de plusieurs personnalités sénégalaises dont le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, saluant leur implication dans la réussite des JOJ Dakar 2026, organisés pour la première fois en Afrique (31 octobre-13 novembre).

La présidente du CIO Kirsty Conventry a notamment remis l'ordre olympique en or au Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô et au président du COJOJ Mamadou Diagna Ndiaye. Le Coordonnateur du COJOJ, Ibrahima Wade, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, son homologue chargé des Infrastructures, Déthié Fall, ont été distingués chacun de l'ordre olympique en argent. Les maires des sites ayant abrité les compétitions (Dakar, Diamniadio, Saly), Abass Fall, Mamadou Mourad Guèye et Ousmane Guèye, ont pour leur part reçu des oliviers olympiques.