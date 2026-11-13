Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le golf peut créer des vocations, même sans grand parcours, assure un expert

Dakar — Pour susciter des vocations chez les jeunes, nul besoin d'un parcours de golf de haut niveau : c'est le message que porte Remy Bedu, coach en golf et un des 43 athlètes modèles présents aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

"Ce qui coûte cher au golf, c'est le parcours, donc avec des balles en mousse ou en plastique, on peut raccourcir le jeu et aménager des trous de 50 mètres", a-t-il expliqué à l'APS.

A la Place du Souvenir africain, à Dakar, des écoliers, des parents et des curieux frappent leurs premières balles de golf sur des simulateurs permettant de jouer sur des parcours virtuels, sans terrain ni matériel personnel. Des stations d'initiation au putting et au jeu court, encadrées par des moniteurs, complètent l'espace.

L'opération, qui s'achève ce vendredi, fait partie du dispositif consacré à dix sports d'engagement, des disciplines olympiques absentes du programme officiel des JOJ 2026 mais présentées au grand public sous forme d'ateliers, de démonstrations et d'initiations.

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Rémy Bedu, titulaire d'un diplôme d'état d'éducateur sportif de golf depuis 1991, s'attaque d'emblée à l'étiquette de sport de riches collée au golf. "Ça dépend comment il est pratiqué, sur quel terrain", dit cet envoyé de la Fédération internationale de golf (IGF).

Selon lui, l'initiation peut avoir lieu à l'école, sur une cour goudronnée, un terrain de football synthétique ou une prairie arborée, avec des balles en plastique creuses, par sécurité, et des clubs adaptés. "Notre devise, c'est le golf partout et pour tous", résume-t-il. Elle vaut pour les garçons comme pour les filles, les adultes mais aussi les enfants, y compris les personnes en situation de handicap.

Une méthode éprouvée, du Maghreb aux banlieues françaises

Il dit avoir déjà appliqué cette approche au Bénin, en Libye, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. En France, Rémy Bedu intervient sur des terrains de football, "dans des banlieues et dans des endroits où personne n'irait" pour pratiquer le golf. Son métier, dit-il, consiste à enseigner aussi bien à des joueurs de haut niveau, futurs professionnels, qu'à des enfants, débutants ou touristes. "On est des caméléons", sourit-il, pour dire que l'entraîneur doit s'adapter à ceux qu'il a en face de lui.

À Dakar, il prolonge cette logique par un circuit pédagogique qui fait progresser le visiteur d'atelier en atelier, avant le simulateur. La formule rencontre un vif succès : environ 750 personnes sont passées chaque jour sous la tente prévue à cet effet. Le simulateur conçu sera légué au Golf club des Almadies après son démontage par trois techniciens américains, à partir de samedi. Des journées portes ouvertes sont prévues en décembre aux Almadies (Dakar) et à Saly (Mbour).

A la Place du Souvenir africain, les réactions semblent donner raison à Remy Bedu. Binta, 15 ans, habitant les Parcelles Assainie, un quartier de la banlieue dakaroise, juge le golf "stylé" et veut convaincre ses parents de l'inscrire. Nafissatou, 9 ans, vise le sommet : "Je veux devenir championne du monde de golf".

Son père, Magib Ndaw, qui ramassait enfant les balles sur l'ancien parcours de Cambérène en pensant que ce sport était réservé aux "millionnaires", envisage de s'y mettre à son tour. Pape Thiaw, venu avec ses enfants, n'avait "jamais osé faire le premier pas", persuadé que le golf était inaccessible. Il compte désormais contacter les clubs.

Les moniteurs sénégalais, dont Saloum Manga - 22 ans de métier à la Fédération sénégalaise de golf - et Seydina Malick Laye Niang, soulignent que le swing reste le geste le plus délicat à transmettre, mais que le golf demande surtout concentration et discipline, des qualités utiles aux enfants.