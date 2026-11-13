Togo: Ville morte ? Le pays a préféré vivre

L'opposition avait appelé à une journée « Togo mort » le 11 novembre. Selon Togo Réveil, le pays a superbement ignoré la consigne.

Le programme était ambitieux : un pays à l'arrêt, des rues désertes, des bureaux vides, un Togo figé et silencieux. Personne ne devait travailler, personne ne devait bouger.

Le Togo, lui, n'a visiblement pas reçu le mémo. « Le Togo a travaillé. Le Togo a bougé. Le Togo a vécu », résume Togo Réveil, qui raconte une journée tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Les marchés ont ouvert, les taxis-motos ont klaxonné et les embouteillages de Lomé ont tenu leur rang.

Pour le journal, c'est un échec cuisant pour les organisateurs. Les journées villes mortes, arme classique de l'opposition, semblent avoir perdu de leur pouvoir de mobilisation.