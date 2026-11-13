Togo: Quand le « Gblein » de Tohoun et le « kalanmi » de Bè-Afédomé se mettent ensemble, pour donner un coup d'accélérateur au développement local

C'est bien là une caricature faisant allusion à la gastronomie au niveau de ces deux collectivités territoriales qui ont décidé d'unir leurs forces pour assurer un développement local plus rayonnant à leurs populations.

Les communes de Golfe 1 et de Moyen-Mono 1 ont officiellement noué, ce jeudi 12 novembre 2026 à Tohoun, une convention-cadre de partenariat destinée à renforcer leur coopération et à promouvoir le développement local. Signé par les maires Joseph Koamy Gomado et ASSOE Yawose, cet accord entend favoriser le partage d'expériences, de compétences et de ressources au bénéfice des populations des deux collectivités.

Annoncée depuis plusieurs jours, l'alliance entre les communes de Golfe 1 et de Moyen-Mono 1 est désormais une réalité. La cérémonie officielle de signature de la convention-cadre de partenariat s'est déroulée dans la grande salle de conférence FEG de Tohoun, en présence de plusieurs autorités administratives et acteurs de la décentralisation, notamment des représentants du District autonome du Grand Lomé et de la Faîtière des communes du Togo.

Cette initiative traduit la volonté des deux conseils municipaux de mettre en commun leurs potentialités et leurs expériences afin de répondre plus efficacement aux préoccupations de leurs administrés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole, le maire de Golfe 1, Joseph Koamy Gomado, a souligné que cette démarche est née d'une volonté commune des deux collectivités. Elle fait suite à des visites réciproques de délégations municipales qui ont permis de mieux apprécier les réalités et les possibilités de coopération entre les deux communes.

Pour l'édile de Golfe 1, ce rapprochement possède également une dimension historique et culturelle. Il a notamment rappelé les liens historiques entre les communautés concernées, évoquant le passage des ancêtres par Tado avant leur installation à Notsè, dans le royaume d'Agbogbo.

Au-delà de cette mémoire commune, le partenariat ambitionne de produire des résultats concrets dans plusieurs secteurs. Le commerce, les échanges scolaires et universitaires, l'assainissement et l'aménagement des pistes rurales figurent parmi les domaines d'intervention annoncés.

Joseph Koamy Gomado a particulièrement insisté sur la nécessité de privilégier des actions réalisables, peu coûteuses, mais susceptibles d'apporter des changements perceptibles dans le quotidien des populations, notamment des femmes et des jeunes. Il a également invité les professionnels des médias à assurer le suivi et la valorisation des résultats issus de cette coopération.

Moyen-Mono 1 mise sur les retombées du partenariat

Du côté de Moyen-Mono 1, cette convention est accueillie comme une opportunité de renforcer les capacités de développement de la commune. Son maire, ASSOE Yawose, a salué la concrétisation d'un souhait partagé, qu'il inscrit dans la dynamique de développement impulsée par le Président du Conseil.

Reconnaissant les différences de potentialités entre les deux collectivités, il estime que cette coopération permettra notamment à Moyen-Mono 1 de bénéficier de l'expérience et de l'accompagnement de Golfe 1.

Le partenariat repose sur quatorze axes de coopération. Parmi les domaines évoqués figurent la salubrité publique et la réalisation d'infrastructures communes. Le développement touristique constitue également une priorité pour Moyen-Mono 1, particulièrement à travers la valorisation de Tado, localité à forte portée historique et culturelle pour les communautés adja-ewé du Togo, du Bénin et du Ghana.

Pour ASSOE Yawose, cette alliance représente ainsi un levier supplémentaire pour mieux exploiter les potentialités historiques, culturelles et touristiques de sa commune.

Une coopération saluée par les autorités administratives

Représentant le Gouverneur de région, le préfet du Moyen-Mono, le colonel Gnakofré Yao, a salué une initiative porteuse d'espoir et de nouvelles perspectives de développement.

Il a rappelé que le développement local ne peut se construire dans l'isolement et nécessite une mutualisation des expériences, des compétences, des ressources et des opportunités. À ses yeux, cette convention constitue une étape importante dans la consolidation de la coopération décentralisée au Togo.

Les deux communes, malgré leurs réalités territoriales différentes, partagent désormais une ambition commune : améliorer durablement les conditions de vie de leurs populations respectives.

La cérémonie a également été marquée par des échanges symboliques de fanions et d'écharpes entre les deux collectivités, témoignant de leur engagement dans une coopération annoncée pour une durée illimitée. Danses folkloriques et sonorités traditionnelles adja ont apporté une touche culturelle à cette rencontre.

Avec cette convention-cadre, Golfe 1 et Moyen-Mono 1 entendent dépasser le simple cadre protocolaire pour inscrire leur rapprochement dans des actions concrètes. Le véritable enjeu sera désormais la mise en oeuvre effective des quatorze axes de coopération et la capacité des deux municipalités à traduire leurs engagements en réalisations tangibles au profit des populations.

N.B : Explications de l'éwé au Français

- « Gblein » = Boule d'akassa faite à base de maïs

- « Kalanmi » = Poisson frit