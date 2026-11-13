Congo-Kinshasa: Beni - Mouvement de panique et déplacement de population à Mabalako après une attaque des ADF

La localité de Mabalako, située à une quarantaine de kilomètres de Beni (Nord-Kivu), fait face à un important mouvement de déplacement de sa population. Depuis jeudi matin 12 novembre, de nombreux habitants fuient vers Beni et les localités voisines par crainte de nouvelles incursions des rebelles des ADF.

Cette vague de départ fait suite à une attaque attribuée aux ADF dans la nuit de mercredi à jeudi à Kamaghume.

Selon la société civile locale, cette incursion armée s'est soldée par la mort de quatre civils, un militaire blessé et sept maisons incendiées.

En outre, la situation sécuritaire précaire entraîne la paralysie de nombreux commerces et établissements scolaires, non seulement à Mabalako, mais également dans la région de Cantine-Aloya.

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Cette instabilité pèse lourdement sur l'économie régionale, Mabalako constituant l'un des principaux greniers agricoles de la zone de Beni pour l'approvisionnement des marchés locaux.

Face à ces menaces récurrentes, les forces vives locales dénoncent le manque de réactivité des services de sécurité face aux alertes concernant les mouvements d'hommes armés et réclament l'intensification des opérations militaires contre les ADF.