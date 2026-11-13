Congo-Kinshasa: Une dizaine de civils tués dans des affrontements FARDC-FRN à Kalehe

De violents combats opposent depuis le 6 novembre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les Wazalendo, aux rebelles du FRN, soutenus par le Rwanda, dans plusieurs villages du groupement de Kalima, situé dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu. Selon l'armée, plus de dix civils ont péri à la suite de ces combats.

Pour les FARDC, cette offensive vise à reconquérir les positions perdues et à endiguer l'avancée des rebelles le long de l'axe Kambali-Kambegeti sur la RN3, près de Bunyakiri; alors qu'un calme précaire s'établit à Bulambika et au centre de Bunyakiri, le bilan des victimes civiles diverge selon les sources.

Le porte-parole de la 34e région militaire dénombre plus de dix civils tués entre le 7 et le 12 novembre, tandis qu'un rapport d'OCHA publié le 11 novembre fait état d'au moins cinq morts d'après des données locales.

Ces violences, amorcées le 6 novembre sur l'axe Miti-Civanga-Kalonge-Bunyakiri, ont provoqué l'extension des hostilités dans plusieurs localités de Kalehe et de Kabare.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Crise humanitaire et déplacements massifs de populations

Sur le plan humanitaire, la situation demeure critique. OCHA rapporte plus de 323 000 personnes déplacées, représentant environ 54 000 ménages, ayant fui les combats entre le 6 et le 9 novembre.

La grande majorité de ces déplacés a trouvé refuge dans la zone de santé d'Itebero, située dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu.