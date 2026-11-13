Congo-Kinshasa: Haut-Uélé - Le territoire de Wamba paralysé par deux journées de ville morte pour dénoncer l'insécurité

13 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'appel de la société civile, les activités socio-économiques sont à l'arrêt ce vendredi 13 novembre dans le territoire de Wamba, en province du Haut-Uélé. La population proteste contre la multiplication des attaques armées, des pillages et des enlèvements, attribués aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF). Selon la société civile, le mouvement de protestation se poursuivra samedi.

Depuis ce vendredi matin, le territoire de Wamba tourne au ralenti. Aucun taxi ne circule, les écoles ont gardé leurs portes closes et les ateliers comme les garages sont restés fermés. Par cette action citoyenne de deux jours, les habitants entendent tirer la sonnette d'alarme face à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans leur entité.

Selon le témoignage d'un habitant joint par téléphone par Radio Okapi, des hommes armés multiplient les incursions dans les villages environnants. Les assaillants pillent systématiquement les boutiques, volent le bétail et kidnappent des civils. Parmi les otages figurent de nombreux enfants âgés de 7 à 15 ans, ainsi que des adultes forcés de transporter le butin pillé jusque dans la brousse.

Sept villages ciblés et un lourd bilan provisoire

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Les attaques se sont particulièrement concentrées sur les localités de Betongwe, Selesele, Likupe, Tchagbo, Asamboa, Sondo et Kpanze.

Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore été établie, des sources locales civiles et militaires attribuent ces exactions aux combattants des ADF.

D'après les premières estimations recueillies sur place, environ 80 personnes ont été emmenées de force et plus de 300 têtes de bétail ont été emportées depuis le début des incursions il y a quelques mois.

Face à l'ampleur du drame, les forces vives réclament une intervention urgente des autorités provinciales et nationales. Patrick Ambaisso, coordonnateur de la Société civile du Congo à Wamba, exprime le désarroi de la population :

« Nos enfants continuent d'être enlevés et emmenés dans la brousse. Des personnes adultes sont également concernées. Tout cela nous dépasse. Nous ne voyons pas les gestes des autorités. »

L'armée assure être à pied d'oeuvre

Interrogées sur cette crise, les FARDC se veulent rassurantes. Le capitaine July Kinshiere, porte-parole de l'opération Sokola 1 dans le Haut-Uélé, indique que des opérations militaires sont actuellement menées dans les zones affectées afin de traquer les groupes armés et de restaurer l'autorité de l'État.

Par ailleurs, l'armée a annoncé l'arrestation d'un combattant présenté comme un responsable des renseignements des ADF, Siragi Kitenda, alias Suruganda. Ce dernier a été appréhendé par les militaires de la 34e brigade d'infanterie.

Selon le porte-parole de l'opération Sokola 1 dans le Haut-Uélé, cette arrestation fait suite à une incursion attribuée aux rebelles, le 9 novembre dernier, dans la chefferie de Malamba, où 80 vaches ont été emportées par les assaillants.

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