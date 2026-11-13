Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - Les prestataires de contrôle et prévention en grève sur l'axe Komanda-Yedi

Les activités de contrôle et de prévention de l'épidémie d'Ebola sont paralysé depuis jeudi 12 novembre sur l'axe Komanda-Yedi dans le territoire d'Irumu. Sur place, plusieurs points de lavage des mains et de contrôle installés sur cet axe sont restés vides et aucun prestataire de service n'est présent pour le prélèvement de la température des usagers.

Selon les sources locales, cette situation fait suite à la grève entamé par les prestataires de service qui réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire.

Dans leur mémorandum adressé aux autorités, ils disent être fatigués de réclamer leurs salaires depuis plusieurs mois, sans succès; cela, malgré leur dévouement et tous les risques encourus.

Ils demandent à l'autorité provinciale de s'impliquer afin de leur permettre d'être remis dans leurs droits par l'organisation internationale pour les migrations (OIM), qui les avait engagés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Risque de propagation de la maladie

Tout en soutenant l'initiative des grévistes, la société civile locale craint un affaiblissement des mesures de prévention contre le virus d'Ebola dans cette zone à forte activité minière.

Pour elle, il est donc urgent de régler la situation de ces prestataires afin de limiter les dégâts de la maladie et de prévenir la propagation rapide du virus dans cette partie du pays.

Contacté par Radio Okapi, l'OIM confirme que la situation sera décantée dans les brefs délais. Elle invite ainsi les grévistes à la patience.

Par ailleurs, cette agence onusienne précise que les prestataires des axes Bunia, Aru, Mahagi et Nia-Nia sont déjà en train d'être payés.