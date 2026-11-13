Madagascar: Antsahalova - Deux personnes tuées dans des circonstances d'une extrême violence

La violence criminelle ne se limite plus aux grands centres urbains. Dans plusieurs régions, des faits divers particulièrement graves sont régulièrement signalés, alimentant l'inquiétude des populations. À Antsahalova, deux personnes, dont un enfant de six ans, auraient été tuées dans des circonstances d'une rare violence.

Un double meurtre particulièrement violent s'est produit mercredi dans le fokontany de Bejangoa, commune de Trangahy, district d'Antsahalova. Une mère de famille et son fils âgé de six ans auraient été tués alors qu'ils se trouvaient sur la route. Selon les premières informations recueillies, l'enfant aurait été décapité et sa tête aurait été emportée par les auteurs. Jusqu'à présent, l'endroit où elle aurait été emmenée reste inconnu.

Les faits se seraient déroulés vers 8h30, à environ trois kilomètres de Bejangoa, sur la route menant à Trangahy. Les circonstances précises de l'attaque restent encore à déterminer. Cette affaire intervient alors que plusieurs régions du pays sont régulièrement confrontées à des actes criminels d'une grande violence. Meurtres, attaques sur les axes routiers, agressions et actes de banditisme continuent d'alimenter le sentiment d'insécurité dans certaines localités, notamment dans les zones rurales et isolées, où les populations sont parfois éloignées des dispositifs de sécurité.

Un autre meurtre particulièrement violent aurait également été commis le 9 novembre, vers 22 heures, dans le fokontany de Soatana, au campement Mahasoa 1, dans le district d'Antsahalova. Les informations disponibles sur cette seconde affaire restent encore limitées. Les autorités poursuivent les investigations afin d'établir les circonstances exactes des faits, d'identifier les éventuels auteurs et de déterminer leur mobile. Pour l'heure, aucune explication officielle n'a encore été avancée concernant ces actes.

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