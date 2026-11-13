Madagascar: Studio Soma - À la recherche de nouvelles stars musicales

À l'occasion de son inauguration officielle, le studio Soma Madagascar lance un concours national destiné à repérer de nouveaux talents de la musique malgache. Soutenue par Ankarana Drinks, entreprise 100% malgache active depuis 2008, cette initiative s'adresse aux jeunes artistes âgés de 18 ans et plus, disposant de leurs propres créations musicales.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 novembre via la page Soma Madagascar ou WhatsApp au 033 74 356 88. Les participants doivent soumettre une oeuvre originale, sous forme audio ou vidéo, diffusée ou non sur les réseaux sociaux. Les reprises, les interprétations, les créations générées par l'intelligence artificielle ainsi que les chansons à caractère politique ou évangélique ne sont pas admises.

Après une première sélection basée sur des critères techniques et artistiques, trois talents seront finalement sélectionnés par le jury et à l'issue d'un vote public. Les candidats retenus bénéficieront d'une phase d'incubation et d'accompagnement. Des professionnels du son, des réalisateurs et des coachs assureront leur formation afin de perfectionner leur projet musical.

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Chacun bénéficiera d'un accompagnement complet comprenant l'enregistrement professionnel d'un titre, la réalisation d'un clip vidéo et un suivi artistique. La valeur de cet accompagnement est estimée à cinq millions d'ariary par lauréat. Les prises de son sont prévues en décembre, les tournages des clips en janvier et la sortie des oeuvres entre février et début mars. Les droits des artistes sélectionnés seront protégés et leurs créations enregistrées auprès de l'OMDA.