Togo: Accouchements plus sûrs - L'UNFPA aux côtés du pays

13 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo veut ramener la mortalité maternelle sous la barre des 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Pour y parvenir, il pourra compter en 2027 sur le soutien du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

Les grandes lignes de ce partenariat ont été discutées entre Elise Kakam, représentante de l'UNFPA à Lomé, et le professeur Yves Bagny Aklesso, chef de projets de santé à la Présidence du Conseil et au ministère chargé de la Santé.

L'appui de l'UNFPA portera sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires, la modernisation des équipements médicaux, l'introduction de médicaments essentiels et la formation du personnel soignant. Les hémorragies du post-partum, première cause de décès maternels, feront l'objet d'une attention particulière, tant pour leur prévention que pour leur prise en charge.

L'organisation soutiendra aussi la formation des sages-femmes, notamment à l'accouchement humanisé et à la gestion des urgences obstétricales.

Grâce à cette coopération, le pays entend sécuriser les accouchements, réduire les complications obstétricales et éliminer d'ici 2030 les décès maternels et infantiles évitables.

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