Angola: Le Gouvernement justifie le recours à l'endettement par la nécessité d'accélérer les investissements dans les infrastructures

Luanda — Le Gouvernement angolais a justifié ce jeudi le maintien du recours à l'endettement public par la nécessité de financer des infrastructures essentielles au développement économique, de réduire les coûts de production et de créer de nouvelles opportunités d'emploi dans le pays.

Cette justification a été présentée par la ministre des Finances, Vera Daves, lors du débat de fond sur le projet de budget général de l'État (OGE) pour 2027 à l'Assemblée nationale, en réponse aux préoccupations des députés concernant la viabilité des finances publiques, l'exécution budgétaire et la répartition des ressources entre les différents secteurs et provinces.

En ce qui concerne l'exécution budgétaire, la ministre a reconnu que l'écart entre les montants prévus et ceux effectivement exécutés continue de constituer l'une des principales difficultés de la gestion des finances publiques.

Parmi les facteurs qui entravent la mise en oeuvre des projets, la responsable a cité la lenteur des procédures de marchés publics, les litiges avec les entreprises sous-traitantes, les demandes de rééquilibrage économique et financier des contrats et l'irrégularité des recettes non pétrolières.

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Afin d'améliorer cette situation, il a indiqué que le ministère des Finances, par l'intermédiaire du Service national des marchés publics, avait mis en place des équipes régionales d'appui destinées aux collectivités locales et aux départements ministériels, dans le but de faciliter les procédures de passation des marchés publics.

Elle a précisé que l'État s'efforce de garantir le paiement régulier des dépenses jugées prioritaires, telles que les salaires, le service de la dette, la lutte contre la pauvreté, le Programme national d'alimentation scolaire, l'assainissement et le nettoyage des villes.

Selon la ministre, cette priorité peut, à certaines périodes, limiter la disponibilité des ressources ordinaires du Trésor destinées au financement de projets d'investissement public, ce qui prolonge les délais d'achèvement de certains chantiers.

C'est pourquoi la dirigeante a indiqué que le Gouvernement s'efforce d'identifier des sources de financement plus stables pour certaines infrastructures, en recourant à l'endettement à des conditions jugées adéquates.

En ce qui concerne la gestion de la dette publique, elle a affirmé que le Gouvernement s'efforce d'équilibrer le financement externe et interne, afin de réduire l'exposition au risque de change et d'éviter qu'une mobilisation excessive de ressources sur le marché national ne limite l'accès du secteur privé au crédit.

Parmi les indicateurs présentés, la responsable a indiqué que l'exposition de la dette au taux de change était passée de 83 % en 2024 à 78,92 % en septembre 2026, tandis que le coût moyen du portefeuille s'était maintenu autour de 8 % au cours des deux dernières années.

Elle a ajouté que le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut (PIB) avait atteint 51,28 % au troisième trimestre 2026, soit un niveau inférieur au seuil de 60 % prévu par la loi sur la viabilité des finances publiques.

Un autre indicateur présenté concernait la réduction de la dette garantie, qui est passée de 16,3 milliards de dollars en 2020 à 6,38 milliards de dollars en septembre 2026.

Selon la ministre, cette réduction permet de libérer des ressources auparavant affectées au service de la dette, afin d'accroître les moyens mis à la disposition de l'économie nationale.

La gouvernante a estimé que, bien que le stock de la dette ne diminue pas au rythme souhaité, sa qualité s'améliore progressivement et a justifié le maintien des financements destinés aux projets d'infrastructures jugés essentiels à la croissance économique.