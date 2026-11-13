Angola: L'acteur Sílvio Nascimento représente le cinéma angolais aux Sotigui Awards

Lubango — L'acteur angolais Sílvio Nascimento a été nommé dans trois catégories lors de la 11e édition des « Sotigui Awards », dont la cérémonie de remise des prix aura lieu ce samedi 14 novembre au Burkina Faso.

Il s'agit de l'une des plus prestigieuses distinctions cinématographiques du continent africain. Il est le seul Angolais à représenter son pays lors de cet événement, organisé par le Burkina Faso.

L'acteur angolais a été nommé dans les catégories « Meilleur acteur d'Afrique australe », « Meilleur acteur du Festival Balon d'Or » et « Meilleur acteur du public africain » cette dernière catégorie étant soumise au vote du public jusqu'au jour de la cérémonie.

Interrogé ce jeudi par l'ANGOP depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, Sílvio Nascimento a souligné que cette nomination démontre que la voie du cinéma angolais est ouverte vers l'Afrique et le reste du monde, car les oeuvres créées en Angola sont désormais vues, reconnues et évaluées par l'académie du cinéma africain.

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Sílvio Nascimento, qui est également président de l'Association angolaise des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel (APROCIMA), a ajouté que sa participation aux Sotigui Awards constitue une étape marquante pour le cinéma angolais et pour la diplomatie culturelle du pays. Elle place l'Angola au coeur du dialogue cinématographique africain, aux côtés des plus grandes industries cinématographiques du continent.

« Être nommé ici dans trois catégories prouve que le travail accompli en Angola a de la valeur. Je ne suis pas ici pour ma propre gloire, mais pour l'honneur de tous les acteurs, réalisateurs et techniciens angolais qui se battent au quotidien pour que notre cinéma soit respecté en Afrique. L'Angola est présent », a-t-il déclaré. Sílvio est en lice pour son interprétation dans « Maldito Amor », un long métrage angolais réalisé par Ladislau Ramalho.

Dans cette oeuvre, Sílvio incarne Zulu, un acteur célèbre, marié et père de deux enfants, dont la stabilité familiale et professionnelle commence à se fissurer après sa rencontre avec Kaina. Ce drame, produit par Diamond Films, a été présenté en avant-première au festival Fantasporto 2026, à Porto.

Les « Sotigui Awards », qui se tiennent chaque année à Ouagadougou (Burkina Faso), sont considérés comme les « Oscars » du cinéma africain en matière d'interprétation. Ils honorent la mémoire de l'acteur burkinabè Sotigui Kouyaté, une légende du théâtre et du cinéma africains, décédé en 2010.

Sotigui Kouyaté a remporté l'« Ours d'argent du meilleur acteur » au Festival de Berlin pour le film «London River» et a fréquemment collaboré avec le metteur en scène Peter Brook. Les prix africains d'interprétation, les « Sotigui Awards », ont été baptisés en son honneur. Ils ont été créés il y a 11 ans, en 2015, soit cinq ans après sa disparition.

L'événement rassemble des acteurs, des réalisateurs et des producteurs venus de tout le continent et de sa diaspora. Pour cette édition, le thème central est « L'intelligence artificielle et l'avenir du métier d'acteur ».

Lors de l'édition précédente, en 2025, l'actrice angolaise Ednara da Conceição a pris part aux Sotigui Awards et a été récompensée pour son interprétation dans le film «A Caixa», dans la catégorie dédiée à l'Afrique de l'Est.