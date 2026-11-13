Sénégal: Sommet de la Francophonie - Bassirou Diomaye Faye à Phnom Penh pour porter la voix du pays

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé ce vendredi 13 novembre 2026 à Phnom Penh, capitale du Cambodge, pour prendre part au 20e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie.

Cette rencontre internationale, selon un communiqué de la Présidence de la République, se tient autour du thème : « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».

Ce rendez-vous revêt une dimension historique particulière pour le Sénégal et le Cambodge. Les deux pays figurent, en effet, parmi les quatre membres fondateurs de la Francophonie institutionnelle, créée à Niamey, au Niger, en 1970. Cette initiative avait été portée par quatre figures politiques majeures : les présidents Léopold Sédar Senghor, Hamani Diori et Habib Bourguiba, ainsi que le prince Norodom Sihanouk.

Cinquante-six ans après cette fondation, les deux nations se retrouvent dans le cadre de ce sommet pour contribuer à définir les nouvelles orientations de l'espace francophone. Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les conflits et les incertitudes, les discussions devraient notamment mettre en avant la nécessité de renforcer le dialogue entre les peuples, de consolider la paix et de promouvoir une prospérité partagée.

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Pour le Sénégal, cette participation s'inscrit dans la continuité de son engagement diplomatique en faveur de la paix et du dialogue multilatéral. Après sa participation au Forum de Paris sur la Paix, le chef de l'État poursuit ainsi ses échanges dans les grandes enceintes internationales, où le Sénégal entend maintenir son rôle de promoteur du dialogue, de la coopération et de la stabilité.

À Phnom Penh, Bassirou Diomaye Faye prendra part aux discussions sur l'avenir de la Francophonie et les réponses collectives à apporter aux défis contemporains.