Afrique: Sénégal-Soudan à LSS - La FSF rejette les critiques sur l'organisation

La Fédération sénégalaise de football (FSF) est sous le feu des critiques après Sénégal-Soudan, comptant pour les éliminatoires de la CAN. Des supporters des Lions dénoncent des difficultés d'accès au stade Léopold Sédar Senghor et une ouverture tardive des portes. Malal Diallo Pith, superviseur à la FSF, rejette ces accusations en bloc.

Il s'en prend d'abord à une information largement relayée : celle d'une ouverture des portes à 17 heures, soit deux heures avant le coup d'envoi. « Je démens formellement les informations qui circulent et qui font état d'une ouverture des portes à 17 heures, soit deux heures avant le coup d'envoi. C'est totalement faux », a-t-il martelé.

Selon lui, les accès au stade étaient ouverts dès 14 heures. Il précise que les agents de la Sonatel étaient déjà sur place pour scanner les billets achetés en ligne sur la plateforme de l'opérateur.

Reste la question des bousculades constatées aux abords de l'enceinte. Pour le superviseur, elles s'expliquent plutôt par les habitudes des supporters sénégalais, qui ont tendance à rallier le stade à quelques heures seulement du coup d'envoi. « C'est normal qu'il y ait des bousculades dans ces conditions. C'est cela, la réalité », soutient-il.

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Formel sur le déroulement des opérations, Malal Diallo Pith assure que le dispositif était bien en place. Il entend ainsi rétablir la version de la FSF face aux critiques sur l'organisation du match.