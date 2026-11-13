Togo: Le CNCC dénonce des entraves à son meeting de Tsévié et annonce une nouvelle mobilisation le 13 décembre à Lomé

Le Cadre national de concertation pour le changement (CNCC) est monté au créneau ce vendredi 13 novembre 2026 pour dresser le bilan de son meeting d'information organisé le week-end dernier à Tsévié. Le regroupement de partis politiques de l'opposition et d'organisations de la société civile dénonce des entraves à la liberté de réunion, des intimidations et des arrestations. Il annonce, dans la foulée, un grand meeting populaire à Lomé le 13 décembre prochain.

Le CNCC ne compte pas laisser passer sous silence les difficultés rencontrées lors de son meeting d'information à Tsévié. Face à la presse ce vendredi, les responsables du regroupement ont fait état de plusieurs incidents qui auraient perturbé la mobilisation de leurs militants et sympathisants en provenance de différentes localités du pays.

Selon le bilan présenté, une délégation du mouvement aurait été bloquée peu avant le péage de Davié alors qu'elle se rendait à Tsévié. Des participants venus notamment de Vo et d'Anfoin auraient également été empêchés de poursuivre leur déplacement. À ces difficultés s'ajouteraient des pressions et des intimidations exercées sur certains citoyens afin de les dissuader de prendre part au rassemblement.

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Le mouvement fait aussi état de cinq manifestants arrêtés et de six téléphones portables saisis. Autre élément évoqué lors de cette rencontre avec les professionnels des médias : une somme de 61 500 FCFA aurait été consacrée à la prise en charge des frais médicaux d'un soldat blessé au cours des échauffourées. Toutefois, le CNCC n'a pas apporté davantage de précisions sur les circonstances de cette blessure.

La liberté de réunion au centre des préoccupations

Pour les responsables du CNCC, ces événements ne constituent pas des faits isolés. Ils s'inscriraient, selon eux, dans une série d'obstacles administratifs et sécuritaires auxquels leurs initiatives publiques seraient confrontées à travers le pays.

Le regroupement dénonce notamment les exigences administratives imposées aux organisateurs de rassemblements, les contrôles de militants en déplacement, les restrictions de circulation visant les véhicules transportant des participants ainsi que le déploiement des forces de l'ordre autour des lieux de réunion.

Dans une interpellation adressée à Faure Gnassingbé, le CNCC rappelle que la liberté de réunion et d'association constitue un droit fondamental et non une faveur accordée par les autorités. Il appelle ainsi au respect des libertés publiques et à la garantie des droits des citoyens.

Portée notamment par Aimé Gogué, Jean-Pierre Fabre, Me Dodji Apévon et le professeur David Dosseh, cette démarche s'inscrit dans le débat politique autour de l'avènement de la Ve République. Les responsables du regroupement entendent poursuivre leur campagne de sensibilisation sur les conditions de cette évolution institutionnelle et sur la portée de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, que le CNCC invoque dans sa contestation.

Le mouvement reproche aux autorités de ne pas tirer les conséquences de cette décision judiciaire. Il réclame le respect du droit, la restauration des libertés publiques et la possibilité pour les citoyens de participer librement à la vie politique nationale.

Le 13 décembre, prochain rendez-vous annoncé

Malgré les difficultés qu'il affirme avoir rencontrées à Tsévié, le CNCC considère cette mobilisation comme une démonstration de résistance pacifique. Il a tenu à remercier les participants, particulièrement les femmes, les jeunes, les journalistes ainsi que les soutiens de la diaspora.

Loin de constituer un motif de découragement, ces obstacles devraient, selon ses responsables, renforcer leur détermination à poursuivre les actions de mobilisation citoyenne. « Le réveil citoyen est désormais une exigence impérieuse », soutient le regroupement dans sa déclaration liminaire.

Dans cette dynamique, le CNCC annonce un grand meeting populaire le dimanche 13 décembre 2026 à Lomé. Les précisions relatives au lieu et aux modalités d'organisation de cette manifestation seront communiquées ultérieurement.

À travers ce nouveau rendez-vous, le regroupement entend mobiliser davantage de citoyens autour de ses revendications politiques et institutionnelles, avec pour principaux mots d'ordre le respect des libertés fondamentales, la souveraineté nationale et le changement politique au Togo.